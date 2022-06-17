石斑被禁怪ECFA 馬英九：蔡英文為何不廢？

中國大陸對台灣石斑魚下禁令，民進黨 台北市議員許淑華質疑，前總統馬英九 是元凶，ECFA是馬與中國大陸設下的陷阱。馬英九昨反問，如果他做了這麼壞的事，民進黨上任怎麼不把ECFA廢掉？蔡英文總統又搞了六年，「蔡英文在幹嘛？」民進黨則駁斥，馬不反省過去政策錯誤，導致農漁業曝險於中國市場，還跟北京一鼻孔出氣，令人不齒。

屏東縣佳冬鄉養殖戶蔡清凉說，近日龍膽石斑外銷價由每公斤150元（台幣，下同，約5.1美元）跌至130元，龍虎斑160元跌至120元，業者每月飼料和電費要花300萬，價格跌破百元，就開始賠錢。農委會雖祭出「調節產量、加強內銷、拓展外銷」因應，但石斑屬高價魚種，只有恢復銷陸管道才救得了，但「政治問題漁民管不了，大家只有剉咧等」。也有石斑養殖業者抱怨，農委會宣布加碼10億元紓困貸款 ，但貨銷不出去才是重點，只怕愈貸款會賠愈多。

此外，大陸日前指稱，多次從台灣輸入石斑魚中，檢出土黴素超標、還有石斑魚檢出孔雀石綠和結晶紫等兩種禁藥，並通報兩運搬船、登錄三業者，但漁業署發現三業者根本沒有賣魚給運搬船，另外追蹤，才又說出另外11家養殖業者待驗中，也坐實借牌、借單產業常態。

農委會漁業署表示，管制11養殖場檢驗，全數合格，未檢出不得使用的禁藥，但農委會並未提供檢驗報告，僅稱後續會加強用藥輔導與抽查，並就活魚運搬船及養殖場等持續調查。

屏東養殖協會總幹事陳啟宏表示，屏東合法養殖登記的業者僅四成多，其他未登記納管的業者，超過一半，「不覺得風險很大嗎？」政府每年抽檢的分母都是合法養殖業者，未納管的業者永遠在規範外。

產業界人士表示，就像外銷水果，農糧署不依照採樣規定，自己到田間抽樣，反而讓業者自己送樣檢驗，業者只需要留一區、專門應付送驗的即可，「採樣的巧門太多了」。

針對外界質疑過去水產抽檢方式，農委會漁業署副署長林國平說，在養殖申報體系內，查驗的母數已達到九成一，已具有代表性。