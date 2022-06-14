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台購美105砲 明雯代理、黑熊遊說過程離奇

記者高凌雲、洪哲政／台北14日電
軍備局209廠早在2008年就研製出配備105砲塔的第一代雲豹甲車。(圖：國防部提供)
軍備局209廠早在2008年就研製出配備105砲塔的第一代雲豹甲車。(圖：國防部提供)

中山科學研究院向美廠採購兩門M68A2砲遭拒絕，但過程離奇。中科院先在立法院附近找了一家公司代理採購，然後又去美國找了一家黑熊公司，幫忙代理商遊說美國政府、國會、軍方，2019年搞了一整年，一事無成；2020年美廠不賣砲後，黑熊公司也隨即關門，彷彿是專門為採購台灣火砲開設。

不過，中科院昨天否認曾委託代理商或公關公司對美遊說，表示此案刻正依計畫期程執行首輛樣車研發測評。

國民黨籍外交及國防委員會立委溫玉霞表示，罕見軍方僅採購少量軍品，卻要動用公關公司對美遊說的案例，而中科院或軍備局也從未揭露此事；何況，商購管道採購軍備，應委任有實績信譽的公司，黑熊公司設立兩年後即關閉，顯然是小公司，中科院委商過程應檢討，並妥善釋疑。

陸軍以雲豹甲車搭載105公厘砲砲塔的構想，最早在2007年陳水扁總統任內出現，當時軍方在台北航太展展出一輛搭載105砲砲塔的雲豹，軍事迷戲稱為黑熊。2008年民進黨大敗，該構想束諸高閣，直到2017年蔡英文總統任內，方案又出現在陸軍當中，甲車因為主砲口徑為105公厘，軍方改稱輪型戰車。

輪型戰車搭載的105公厘砲砲塔，委由中科院研製，但中科院沒有透過軍備局採購試製砲塔需要的兩門105砲，卻跑去立法院附近鎮江街上，找到一家明雯企業有限公司（Billion Will Group Ltd），作為台灣代理商，然後又找到美國馬里蘭州黑熊公司（Black Bear），作為遊說美國政府的代理人。

中科院找黑熊合作，在美國司法部有公開資訊可查，但巧合的是，雲豹甲車搭載105砲，當年被人取名黑熊，這家幫台灣買105砲的美國公關公司也叫黑熊。

中科院為了M68A2砲，先找代理商出面，又以中科院身分找上黑熊公司推動採購，與一般採購程序很不一樣。

黑熊公司2018年成立，也就是民進黨政府決定重啟雲豹甲車搭載105砲計畫的隔年；2019年，黑熊公司協助安排台灣軍方代表，拜會佛羅里達州的共和黨眾議員泰德．約霍（Ted Yoho）與布萊恩．馬斯特（Brian Jeffery Mast），拜託協助推動，並到紐約州沃特夫利特兵工廠拜會廠長。

當美廠拒絕出售兩門砲後，黑熊公司2020年5月停止與台灣合作關係，2020年10月向美國司法部申報停止營業，理由是「公司存在的目的消失」，彷彿黑熊公司是專為台灣採購105公厘砲而開設。

軍方內部宣稱代理商沒有輸出許可，無法交貨，但根據黑熊公司向美國司法部申報資料，已取得輸出許可，是美廠嫌買太少，不願意出售，顯示軍方所言不實。

中科院則表示，此案於2019年辦理公告徵商，同年7月由明雯公司投標、決標後，後因廠商未依約交貨，已解約並循司法程序求償，目前依計畫期程執行首輛樣車研發測評。

軍方指代理商拿不到一○五砲輸出許可，無法交貨，正提起訴訟。但據美國司法部網站資料...
軍方指代理商拿不到一○五砲輸出許可，無法交貨，正提起訴訟。但據美國司法部網站資料，黑熊公關公司已取得輸出許可（紅框處），惟美廠拒絕售台，顯示軍方所言不實。(取材自美國司法院網站)

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