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新聞評論／訪美爭議隨行 朱立倫應檢討領導風格

聯合報社論
朱立倫訪美的相關談話，連國民黨內部都有高度分歧，主要是朱立倫不願協調、無力溝通的領導風格所致。(記者黃仲明／攝影)
朱立倫訪美的相關談話，連國民黨內部都有高度分歧，主要是朱立倫不願協調、無力溝通的領導風格所致。(記者黃仲明／攝影)

國民黨主席朱立倫結束訪美行程。在台灣疫情肆虐與國民黨提名諸多紛擾下，此次出訪並未獲得太多重視。輿論聚焦在朱立倫對兩岸、台美關係的論述，而且衍生不少來自黨內和對岸的批評。對「親美派」的朱立倫而言，此行顯然並未達到國民黨設定目標。

回顧國民黨主席上一次訪美，也是朱立倫，當時還兼具總統候選人身分，時間是2015年11月。六年多來，台灣外情勢都有重大變化。台灣民進黨兩度在總統、立委大選勝選，幾成一黨獨大之勢；國際上以美國為首的西方盟國「抗中」戰略明確，且在台灣以民進黨為盟友的態勢也漸成型。而國民黨內紛爭未歇，朱立倫此時訪美，主客觀情勢上都可能遭致吃力不討好的結果。

果然，朱立倫訪美，不但其「九二共識是沒有共識的共識」、「國民黨從來就不是一個親中的政黨，而是親美的政黨」等說法，都引發爭議；朱立倫與美方官員見面的層級、規格也被批評是「降級」或「刻意疏遠」。而在國民黨內，朱訪美期間，桃竹苗提名爭議仍持續延燒，儘管桃園整合朝正向發展，但對朱立倫的領導風格的批評並未化解。凡此種種，都讓朱立倫的訪美行蒙上陰影。

從長期來看，對國民黨而言，朱立倫此次訪美仍有正面意義。國民黨自2008年裁撤駐美代表處，執政期間對美關係運作沒有問題，但2016年失去政權後，對美經營近乎「棄守」，華府的「台灣遊說團」被民進黨壟斷。如今儘管財務依然困窘，美國的國際戰略短期內也不致有太大改變，但朱立倫重新為國民黨駐美代表處掛牌，昭示未來台灣在美國將不會只有一種聲音。無論如何，都是全新開始。

至於在兩岸關係和對美關係上，朱立倫試圖扭轉近年國民黨在兩岸議題上不斷被扣「紅帽子」的劣勢，並欲與美方修復因萊豬公投等事件而破裂的關係。朱立倫「九二共識是創造性模糊」說法的對象，不僅是美國，更是台灣民眾和藍營支持者；對朱立倫和國民黨而言，只要能獲美國正視，引發台灣廣泛討論，就算達到初步目標。但其他相關說法引起黨內不滿和對岸批評，民眾也未必埋單，恐有失衡之虞。

整體而言，朱立倫訪美行的聲量極低。主要原因在於政黨實力，國民黨依然孱弱，無論美方或台灣對其能否重新執政都不樂觀。此外，國民黨八年內五換主席，權力結構和大方向極不穩定。朱立倫的論述，是其一家之言，或可完全代表國民黨？是未來國民黨既定方向，或者「賞味期限」只到今年底？即使朱立倫年底後仍擔任黨主席，未來總統候選人是否會對此論述埋單？都不無疑問。

尤其，朱立倫訪美的相關談話，連國民黨內部都有高度分歧，如何能被認真對待？但這主要是朱立倫不願協調、無力溝通的領導風格所致；這種風格亦表現在其選戰提名上，也因此爭議頻傳。特別是在論述部分，前任主席江啟臣為調整兩岸論述，曾舉辦多次黨內座談，朱立倫卻完全跳過此過程。因此，朱立倫的論述，自難取得黨內背書，也不易獲得國際社會重視。

國民黨過去是「家父長」式的政黨，黨主席握有極高權威，但今非昔比，已非一人所能獨治。國民黨要獲得民眾支持與美國敬重，首先就是要證明自己有「重新執政」的實力與可能性；而第一步就是先求取黨內「最大公約數」。如果總是「黨主席一邊，其他人一邊」，縱然表面團結，也不會是真團結；即使尋求突破，也難獲重視。

國民黨 提名 民進黨

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