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新聞評論／蔡執政6年還緊咬ECFA奶嘴 只因淪為貿易孤兒

聯合新聞網「重磅快評」
中國大陸海關總署13日起將暫停台灣石斑魚輸入，影響中南部不少養殖業者，直呼「噩夢成真」。(本報資料照片)
中國大陸海關總署13日起將暫停台灣石斑魚輸入，影響中南部不少養殖業者，直呼「噩夢成真」。(本報資料照片)

中國大陸宣布石斑禁入令，養殖業者說「噩夢成真」，對照綠營參選人急向藍營叫陣，搶賺仇中紅利，正應了布袋戲黑白郎君的金句：「別人的痛苦就是我的快樂」。府院聲稱要拓展國際銷售，喊出「克服鳳梨，石斑也可以」，這口號無異自打耳光，既有鳳梨教訓，怎還坐等中共再來偷襲石斑？

綠營一再聲稱政府早有準備，潘孟安、王定宇夸言已往歐洲地中海開發市場，但農委會數據戳破牛皮，九成以上石斑銷往中港，不知他們說的地中海在哪裡。陳其邁更會編，接到農委會通知不到24小時，立馬宣布完成清查，沒有違規用藥的養殖場，反嗆是中國違反國際規範。

去年有鳳梨、釋迦遭禁經驗，這回蔡政府因應一氣呵成，先指責陸方違反國際貿易規範，準備去WTO告狀，再者要求對方別傷害台人感情，最後宣布多元開拓外銷管道。這都是愛國行銷的前置作業，營造氣氛讓民眾掏錢幫業者挺過難關；至於國際行銷，意思就是「剩下的以後再說」。

以鳳梨為例，台灣去年向WTO提出特定貿易關切，今年產季早已開始，協調還在原地踏步。農委會大內宣的日本、美澳市場中看不中用，去年全年外銷數量只達以往六成多，今年1到5月的銷售量和金額，與前年同期相比幾乎腰斬。

政府以國際行銷畫大餅，農漁業者都知道，由於關稅和冷鏈技術落後，外銷知易行難，否則也不會依賴ECFA讓利。大陸下禁令後，鳳梨業者「攏嘸離開」，賺不到大陸讓利，就改拿政府補貼，而且農委會還會發動各界下訂單消化產能，比起改種較不傷本。鳳梨根本沒有克服，石斑其實前路茫茫。

蔡總統長期鼓吹雞蛋不能放在一個籃子，全黨都說ECFA是糖衣毒藥，諷刺的是，她的家鄉屏東存在著九成依賴大陸市場的石斑養殖業。當大陸在2019年首度降低年採購到萬噸以下時，政府無視警訊，業者繼續單押大陸市場，這兩年除了美國維持少數訂單，本已微輕的日韓與東南亞市場，呈現嚴重萎縮。

這些數字在在證明蔡政府兩岸政策的虛矯，在抗中保台的浪潮裡，一邊賣芒果乾撈政治紅利，另一邊放任農漁民賺人民幣。以資安疑慮禁用華為等大陸產品時，卻從不疑懼農漁業過度依賴ECFA讓利。

蔡政府作不到與大陸市場脫鉤，實因無力開拓其他市場。CPTPP、RCEP都不得其門而入，除資通產業享有世貿規範免關稅外，其餘產業外銷都受關稅排擠，傳產與工業可以出走，但依靠水土的農漁業只能仰賴ECFA續命。當大陸不再讓利，台灣就得面對貿易孤兒的困境，怨怪中共打壓只能消氣，該反省的是，為何有美日作盟友，還是走不出去？

關稅 中共 WTO

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