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美最新匯率報告 台改列觀察名單

記者戴瑞瑤／台北12日電
美國財政部公布匯率報告，台灣改被列入觀察名單，央行表示，未來一年仍須持續就匯率相關議題與美方進行密切磋商。（路透）
美國財政部公布匯率報告，台灣改被列入觀察名單，央行表示，未來一年仍須持續就匯率相關議題與美方進行密切磋商。（路透）

美國財政公布匯率報告，未將任何貿易夥伴列為匯率操縱國，而台灣去年被視為符合匯率操縱三項標準，則改列入觀察名單。央行昨表示，美方檢視的三項標準中台灣僅兩項達標，因此改列觀察名單，但未來一年仍須持續就匯率相關議題與美方磋商。

美國財政部公布半年度匯率政策報告，檢視期間為2021年全年，並未將任何主要貿易對手國列為匯率操縱國。美國財政部匯率政策報告有三項檢視標準，第一，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第二，經常帳順差對GDP比率逾3%或依美國財政部模型估算其經常帳缺口對GDP比率逾1個百分點；第三，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月(含)以上為淨買匯。

檢視美國財政部匯率政策報告，央行表示，因台灣僅觸及對美貿易順差及經常帳順差等兩項標準，且因淨買匯金額未逾檢視標準，所以將台灣改列為觀察名單，但未來一年央行仍須持續就匯率相關議題與美方進行密切磋商。

央行指出，上年4月迄今，央行已與美國財政部舉行多次密切磋商會議，就台美雙邊貿易及匯率議題，向美方表達台灣的立場。美國財政部匯率政策報告指出，雙方具建設性的討論，有助美財政部與央行就美方關心議題達成共識。

央行強調，與美國財政部溝通管道順暢。對於台灣恐被美列為匯率操縱國議題，楊金龍曾強調，台灣對美出超擴大是供需關係，美國對台灣產品需求提高，而非匯率因素。

匯率 財政部 央行

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