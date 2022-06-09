台積董座劉德音談半導體：美台合作不會被取代

台積電董事長劉德音表示，美日或美韓合作不會威脅到台積電，美台戰略合作也一直密切進行，只是形式不同，「大家不用擔心」。(圖：台積電提供)

美日韓密切合作引發地緣政治風險升高，台灣半導體是否遭邊緣化，台積電 董事長劉德音昨在股東常會答覆股東時說，由於美國與日韓，及美國與台灣，在國際上的體制不同，雙方戰略合作形式也不同，但他強調，美台間的戰略合作一直密切進行，不必擔心美日韓戰略合作，台灣就會被取代，並威脅到台積電。

劉德音表示，美國總統拜登最近相繼造訪南韓及日本，主要是基於保障美國基礎建設的安全性，其中涵蓋各種層面，包括貿易，當然也有半導體產業。

他強調，最近有不少輿論指稱全球半導體產業過度依賴台灣的說法過於誇大，雖然美國有部分言論支持關鍵晶片 能在本土製造，但台灣半導體產業也是美國半導體產業的一環，且台積電大部分客戶也在美國，而美國和台灣的合作一直密切進行，相信只要台灣把半導體產業做好，就會被各國重視，不會被取代。

至於美國晶片補助法案迄今仍停留在參眾兩院討論階段，尚未拍板定案，但劉德音表示，根據台積電與美國半導體協會等單位的了解，美國政府未來的補助將會吸引所有到美國投資 的半導體廠，所有赴美業者都能享受該法案的補助，不會特別補助當地廠商。言下之意，就是指晶片補助法案不會獨厚英特爾。

劉德音強調說，台積電赴美國設廠都按計畫進行，雖然初期投資、學習成本比較高，但這些台積電都可承受；人員招募也如期達成公司所需員額，會如期推展並量產營運。