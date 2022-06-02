CNN分析陸犯台可能：美與盟友或無力阻止

美國有線電視新聞網（CNN）專文分析，中國擁有的軍事設備和武器超越台灣或台灣潛在盟國，因此美國和盟友可能無力阻止中國犯台，但中國若真動手，恐付出極為慘重的代價。圖為示意圖。(ingimage)

美國有線電視新聞網（CNN）專文分析，中國大陸擁有的軍事設備和武器超越台灣或台灣潛在盟國，因此美國和盟友可能無力阻止大陸犯台，但大陸若真動手，恐付出極為慘重的代價。

美國總統拜登 上月出訪亞洲，第三度承諾台灣若遭共軍 侵犯美國將武力護台；不過和前兩次一樣，白宮隨即堅稱美方政策從未改變。然而，美國和其盟國有能力阻止共軍犯台嗎？

令人擔憂的答案是：可能無法。分析人士指出，中國擁有的軍隊、飛彈和船艦超過台灣或台灣的潛在支持者，如美國或日本所能帶來的戰鬥力。這意味大陸若決心拿下台灣，或許可以辦到。

專家：陸若出手代價大 比諾曼第還危險

然而，儘管中方可能獲勝，將付出極為慘重代價。許多分析人士指出，入侵台灣會較二戰法國諾曼第登陸還要危險且複雜。美國政府文件顯示，在長達近三個月的諾曼第戰役中，雙方陣亡、受傷和失蹤官兵接近50萬人。

CNN從海戰、空戰、地面戰分析共軍攻台代價。大陸具備全世界規模最大的海軍部隊以及約360艘軍艦，而美軍可部署的戰艦不到300艘。但台灣大量生產陸基與反艦飛彈，以小博大，很划得來。

蘇格蘭聖安德魯大學戰略研究教授歐布萊恩說：「中國入侵台灣，對中國海軍來說會是一場大屠殺。」

美國海軍將其航空母艦和兩棲突擊艦視為在太平洋的長矛，認為在該地區擁有數量上的優勢。美國總共擁有11艘航艦，而中國只有二艘。

航空與軍事新聞網站Flight Global於2022年世界空軍目錄顯示，解放軍 擁有近1600架戰機，而台灣只有不到300架。但中國即使在空中也會面臨重大難題，因為台灣有美國提供的「刺針」防空飛彈和「愛國者」防空飛彈系統。

地面戰方面，解放軍需要找到合宜的登陸點，專家確認只有14個海灘符合條件，台灣自己很清楚是哪些海灘，工程師耗費數十年時間挖掘隧道和掩體來加以保護。共軍也可能採行空降方式，但解放軍缺乏傘兵，因此機率不高。

當然，共軍除了全面入侵外，還有其他選擇，包括封鎖台灣本島或外島。一旦如此，美國必須決定是否使用武力結束封鎖，是否要冒險開啟一場可能會導致無數人喪生的戰爭。