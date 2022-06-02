我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

CNN分析陸犯台可能：美與盟友或無力阻止

編譯中心／綜合2日電
美國有線電視新聞網（CNN）專文分析，中國擁有的軍事設備和武器超越台灣或台灣潛在盟國，因此美國和盟友可能無力阻止中國犯台，但中國若真動手，恐付出極為慘重的代價。圖為示意圖。(ingimage)
美國有線電視新聞網（CNN）專文分析，中國擁有的軍事設備和武器超越台灣或台灣潛在盟國，因此美國和盟友可能無力阻止中國犯台，但中國若真動手，恐付出極為慘重的代價。圖為示意圖。(ingimage)

美國有線電視新聞網（CNN）專文分析，中國大陸擁有的軍事設備和武器超越台灣或台灣潛在盟國，因此美國和盟友可能無力阻止大陸犯台，但大陸若真動手，恐付出極為慘重的代價。

美國總統拜登上月出訪亞洲，第三度承諾台灣若遭共軍侵犯美國將武力護台；不過和前兩次一樣，白宮隨即堅稱美方政策從未改變。然而，美國和其盟國有能力阻止共軍犯台嗎？

令人擔憂的答案是：可能無法。分析人士指出，中國擁有的軍隊、飛彈和船艦超過台灣或台灣的潛在支持者，如美國或日本所能帶來的戰鬥力。這意味大陸若決心拿下台灣，或許可以辦到。

專家：陸若出手代價大 比諾曼第還危險

然而，儘管中方可能獲勝，將付出極為慘重代價。許多分析人士指出，入侵台灣會較二戰法國諾曼第登陸還要危險且複雜。美國政府文件顯示，在長達近三個月的諾曼第戰役中，雙方陣亡、受傷和失蹤官兵接近50萬人。

CNN從海戰、空戰、地面戰分析共軍攻台代價。大陸具備全世界規模最大的海軍部隊以及約360艘軍艦，而美軍可部署的戰艦不到300艘。但台灣大量生產陸基與反艦飛彈，以小博大，很划得來。

蘇格蘭聖安德魯大學戰略研究教授歐布萊恩說：「中國入侵台灣，對中國海軍來說會是一場大屠殺。」

美國海軍將其航空母艦和兩棲突擊艦視為在太平洋的長矛，認為在該地區擁有數量上的優勢。美國總共擁有11艘航艦，而中國只有二艘。

航空與軍事新聞網站Flight Global於2022年世界空軍目錄顯示，解放軍擁有近1600架戰機，而台灣只有不到300架。但中國即使在空中也會面臨重大難題，因為台灣有美國提供的「刺針」防空飛彈和「愛國者」防空飛彈系統。

地面戰方面，解放軍需要找到合宜的登陸點，專家確認只有14個海灘符合條件，台灣自己很清楚是哪些海灘，工程師耗費數十年時間挖掘隧道和掩體來加以保護。共軍也可能採行空降方式，但解放軍缺乏傘兵，因此機率不高。

當然，共軍除了全面入侵外，還有其他選擇，包括封鎖台灣本島或外島。一旦如此，美國必須決定是否使用武力結束封鎖，是否要冒險開啟一場可能會導致無數人喪生的戰爭。

共軍 解放軍 拜登

上一則

拜登會紐總理 強調台海和平

下一則

美回台檢疫7+7 沈富雄批「腦殘指揮官」

延伸閱讀

國殤日假期 美國確診數較去年同期高6倍

國殤日假期 美國確診數較去年同期高6倍
「我永遠忘不了她」24年後與初戀重燃愛火 再次婚頭

「我永遠忘不了她」24年後與初戀重燃愛火 再次婚頭
朱立倫啟程訪美 宣示僑界「國民黨回來了」

朱立倫啟程訪美 宣示僑界「國民黨回來了」
拜登：美不會試圖推翻普亭 不施壓烏克蘭讓步割地

拜登：美不會試圖推翻普亭 不施壓烏克蘭讓步割地

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

2022-05-25 20:35

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎