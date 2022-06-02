訪美見不到坎伯？朱立倫：此行沒有比較心情

國民黨主席朱立倫2日搭機赴美，受訪時表示此次赴美該見的朋友都會見到，感謝美方安排。（記者黃仲明／攝影）

國民黨 主席朱立倫於台北時間2日上午搭機赴美訪問，停留城市包含舊金山、華盛頓特區、紐約、洛杉磯。出訪成員包括國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正、國際部副主任翁勝博、文傳會副主委林家興等人，一行人搭乘今天上午9點50分起飛的聯合航空UA-872航班前往美國舊金山，將於12日返台。

由於國民黨未公開朱立倫此次赴美會見哪些美方官員，是否因為層級不高？而且先前放話說會見到印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell），但實際上似乎沒有安排。對此朱立倫強調，國民黨跟美方有共識，彼此相互尊重，該見的朋友都會見到，彼此最重的一件事，針對於印太地區、兩岸之間、台美合作相關議題，不管是官員、行政部門、國會都予以尊重，感謝美方的安排，

媒體詢問朱立倫這次以黨主席身訪美，跟過去以總統候選人身份訪美的路線類相似。朱立倫說，他於縣市長在任期間跟卸任之後都曾到過華府訪問，這次以黨主席身份訪美是為了政黨外交，表達國民黨與美國同為民主自由奮鬥可以共同合作的立場，至於總統候選人是另一個部分，等到未來國民黨、民進黨 都提出總統候選人之後再與美方接觸。

至於這次訪美是否勝過「其他人走過的路或行程」？朱立倫回應此行沒有比較的心情，這次訪美的行程沒什麼不同，最重的是幫國民黨重返華府，重啟代表處，並且跟美方行政部門、國會、政界、學界跟智庫還有四大城市僑界的老朋友見面。

朱立倫表示，國民黨親美路線從沒改變，此次訪美是要再次確認跟美國同為自由民主國家、堅定民主自由的立場從沒改變。民進黨長期以來利用一黨的聲音、偏頗的意見在美國製造謠言迫害國民黨形象，民主國家不該如此，國民黨尊重民進黨在美工作，也請民進黨尊重台灣最大在野黨在美國的工作，不管是誰的代表處，大家應該一起為台海安全、兩岸和平、台美經貿議題等問題一起努力。

國民黨選策會本周一公開建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，隔天遭徐公開拒絕。對此朱立倫表示，國民黨已完成台灣主要縣市候選人的提名 ，苗栗這部分只是地方團結的過程，秘書長與選策會的成員再辛苦一點，等到更成熟團結後再來徵召，朱立倫強調常跟徐志榮委員聊天，苗栗提名的部分會幫他協調整合地方的問題。