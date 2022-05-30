朱立倫6/2訪美 可望見坎伯、杜如松、康達

國民黨主席朱立倫6月2日訪美，北京、華府關注。(本報資料照片)

國民黨 主席朱立倫將於下月2日起訪問美國，據了解，此行可望會晤白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）、中國事務主任杜如松（Rush Doshi）、國務院 亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。

國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正表示，基於與美方的默契，無法證實見誰，但「想見的人應該都能見到」。黃介正說，此行想向美方傳達「國民黨在這裡，隨時可溝通」，黃計畫7月初再度赴華府 「進一步交流」。

據了解，朱立倫私下將向美說明國民黨在美中台關係的立場，他認為，要和美國說清楚民主是什麼，按照民進黨的操作已不是民主。

據悉，朱立倫將提出，美國國務卿布林肯所說的話就是國民黨的路線，布林肯希望台海和平、區域安全穩定，且要對話和交流，民進黨卻是完全停止的；國民黨的交流對話才能成為區域和平的助力，不能讓台灣變成一個沒有外交、沒有國防、沒有兩岸關係的政權。

美國史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）證實，將於下月2日會晤國民黨訪團，希望朱立倫能談論台灣國防改革、美對台軍售、北京對台政策評估等議題。美國在台協會（AIT）台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）認為，朱立倫須提出國民黨治理台灣、保衛台灣、處理兩岸緊張局勢的方案。

據掌握的訪問日程，朱立倫下月2日抵達舊金山，拜訪史丹福大學胡佛研究所與參加僑界活動；預計3日飛往華府與國防部官員會面，在華府期間至少有4場智庫和非營利組織的閉門活動；5日拜訪華府僑社並參加僑宴。

緊接著，朱立倫6日上午在智庫「布魯金斯研究院」演說，下午拜會國務院；據指出，朱演講將聚焦國民黨對台灣未來的願景，台灣的世界格局變化、自處因應，也會提及美國關切的國防等議題，但不會談論特定軍售項目。

朱立倫7日將前往白宮國安會所在的艾森豪行政大樓，再赴國會山莊會晤議員；8日上午為駐美辦公室揭牌，隨即前往紐約拜會當地僑社；9日上午與哥倫比亞大學學者早餐會，並拜會智庫外交關係協會，10日赴智庫「外交政策全國委員會」。10日前往洛杉磯，將舉行記者會總結美國行；11日凌晨自洛杉磯返台。