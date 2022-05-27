台防長：尚未獲美愛三飛彈發價書 藍憂台美軍售不穩定度擴大

國防部長邱國正（左）證實，尚未獲美愛三飛彈發價書，圖為邱為官兵支援快篩國家隊與接聽防疫專線，和立委李貴敏（右）互嗆。（記者邱德祥／攝影）

台灣2019年3月與美方議定增購為先進、射程遠的「愛國者三型增程型防空飛彈（PAC3-MSE）」，國防部 長邱國正昨在立法院證實，此案台灣至今未取得美國提供的發價書。國民黨立委江啓臣憂心，台美軍售的「不穩定與不確定」將擴大。

針對美國總統拜登 提及若北京發動武力犯台，美國將軍事介入防衛台灣。日本前首相安倍晉三表示，拜登不是失言，這是第三次說出，拜登應是說出了想法；美國的「戰略模糊」沒變，但拜登說出會軍事保台，他表示歡迎，期待有助於提高嚇阻力。

邱國正受訪時表示，只要有利台澎防衛作戰，樂見也歡迎任何言論及作為，但國軍立場很簡單，自助才會人助，國軍必須做好自己的戰訓本務，不能因別人一句話就高興或依賴。

國防部證實，台美雙方於2019年第22次專案管理暨第八次工項財務審查會議研討後，確定增購愛三增程型飛彈，並規畫2025、2026年，分批完成運交及部署台灣作業。此型彈僅美、日使用，外傳售台數量達300枚。

立法院外交及國防委員會昨邀國防部、中科院報告「海空戰力提升特別預算 」。江啟臣質詢，已三讀的機密預算案「神鷹三號」，計畫對美採購12架反潛直升機，因應美方不願出售，此案與海軍軍史館案，是否確定辦理現況結案？

邱國正答詢時證實此事，並表示相關預算若要作流用或轉用，會向立法院報告，但江啟臣表示，這個絕對禁止，邱國正隨後表示「絕對不會」。江啟臣進一步問，最近對美武器採購進度多項受阻，邱國正證實，尚未取得愛三增程型飛彈發價書。

日前美拒售台反潛直升機，也是以未提供發價書方式抵制。江啟臣說，近來包含M109A6自走砲、人攜式刺針飛彈等，台美軍售進度究竟發生什麼事？他呼籲國防部，若有其他備案，須重新建案，不可違反預算法直接轉買。邱國正則說，還沒定案前，希望全部按照預算程序走。

此外，為了國防部派官兵支援「快篩國家隊」與接聽「1922防疫專線」電話，國民黨立委李貴敏質疑軍方舉措有無圖利，邱國正強硬否認，兩人一度拍桌互罵。