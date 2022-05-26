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不敢道破真相 外交只剩宣傳 綠委也不挺了

記者 張加

美國總統拜登亞洲行，新聞焦點包括拜登「願軍事防衛台灣」、美日等13國成立「印太經濟架構」（IPEF）。拜登對台言論沒有得到國會肯定讚揚，卻見朝野立委普遍對美不滿、遺憾，更提醒外交體系務實看待台美關係。

5月4日，立委關心台灣能否加入IPEF，外交部長吳釗燮認為理論上會在內，經濟部政次陳正祺稱首輪有機會；結果，由美國主導、印太區域多數民主體系參與、不要求主權國家身分的多邊經濟架構，竟未邀台灣。

正當外界質疑蔡政府情何以堪，外交部政次田中光昨在立院說會努力爭取，IPEF第二輪有可能。連綠委林淑芬都不埋單，直回首輪「連門都進不去」，太傷台灣人情感，還期待第二輪？

田中光拚命為美國講話，指白宮國安顧問蘇利文在架構成立前一天講出台灣不在內，符合台美之間「無意外」的默契，是對台灣的尊重。「尊重說」遭質疑後，田中光又稱是他個人看法。

田中光一番說法，凸顯幾個嚴重問題：一，拜登政府去年便提出IPEF構想，我外交體系卻對參與名單等細節狀況外，如綠委所說「落拍」；二，為「體諒」美國友人，竟稱美方前一天透過回應媒體的說法，是對台「尊重」；三，政務次長何以無法代表部門發言，竟稱是個人看法？

而面對朝野立委連番質疑台美關係不如預期，要求外交部告訴美方，對於未能被納入IPEF不能接受，田中光也不敢承諾會表達。

田中光的為難處在於，若道出事實，很可能破壞蔡政府一直宣傳的台美關係「堅若磐石」。然而，外交不能僅靠宣傳，須有實質進展，拿不出具體成績，自家立委也挺不下去。

拜登 白宮 蘇利文

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