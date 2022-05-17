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疫情下的520／包道格：台海關係難改善 盼各方克制

記者張加／台北報導
對於蔡總統剩餘兩年任期的美中台關係走向，美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格說，對關係改善「不樂觀」，盼各方保持克制。他並表示，美中緊張局勢正侵蝕美台關係穩定的基礎。聯合報系資料照片
對於蔡總統剩餘兩年任期的美中台關係走向，美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格說，對關係改善「不樂觀」，盼各方保持克制。他並表示，美中緊張局勢正侵蝕美台關係穩定的基礎。聯合報系資料照片

蔡英文總統520就職將滿6年，對於蔡剩餘兩年任期的美中台關係走向，美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格直說，對關係改善「不樂觀」，盼各方保持克制。

現為智庫「卡內基國際和平基金會」傑出學者的包道格預期，到2024年，美台關係表面上將維持友好與穩定，但實際上，美中緊張局勢正侵蝕美台關係穩定的基礎，美中之間的穩定，一向是美台之間最佳關係的1個前提。

包道格受訪指出，美國選舉期間可能會出現一股力量，尋求美方揚棄處理對台關係的長期政策，要求政府因應變化，同時宣稱政策未變；這被北京視為漸進戰術，有可能會在中共20大之後、接近台灣選舉的某個時間點加強施壓以做出回應。

包道格表示，北京有需要避免引發兩岸危機的國內政治理由，台北沒有理由採取行動破壞地方選舉的關注度。

至於蔡政府任內兩岸關係是否可能改善？包道格說，在蔡總統任期結束前，他並不樂觀會看到美中台三角關係有所改善。他希望各方，尤其是華府與北京能保持克制，聚焦其他地方。

美國國防部前官員包士可說，相信美台關係持續有所進展，兩岸關係則會愈來愈緊張，預期中方將持續施壓測試美國總統拜登對台的安全承諾是否「堅若磐石」，特別是美國捍衛台灣的意願。

包士可指出，只有當中國國家主席習近平或其繼任者明白與台灣的戰爭意味著「與美開戰」，以及美國將承認台灣時，兩岸關係才可能改善；台灣必須加強自衛，如提升對後備役甚至對平民的軍事訓練時間與強度，而美國應該揚棄戰略模糊，以免北京作出嚴重的戰略誤判。

北京 拜登 國防部

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疫情下的520／美台拉近 台海緊繃 未來不變更糟就萬幸

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