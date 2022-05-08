我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

國台辦願助台買快篩搞分化？朱立倫：為何讓人見縫插針

記者鄭媁／台北8日電
國民黨主席朱立倫（中）8日上午出席「國際蔬食文化節——浴佛祈福法會」。（圖：國民黨提供）
國民黨主席朱立倫（中）8日上午出席「國際蔬食文化節——浴佛祈福法會」。（圖：國民黨提供）

疫情持續升溫，不少民眾排隊搶買實名制快篩試劑。中國大陸國台辦昨表示，願提供相關協助；陸委會則指「想藉台灣快篩試劑議題大搞刺激分化」。國民黨主席朱立倫今天受訪時表示，不要給別人有見縫插針的機會，自我反省，趕快準備充足快篩試劑最重要。

朱立倫今上午出席「國際蔬食文化節——浴佛祈福法會」前受訪表示，為何要讓人有見縫插針的機會？「如果我們自己準備好，就不會有這些問題了」，政府趕快讓所有民眾有充足快篩試劑，不要每天大排長龍，這才是關鍵。

朱立倫表示，新加坡四、五個月以前，南韓和紐西蘭二、三個月以前就已準備充足快篩，新加坡每戶直接送10劑，社區都買得到，為何我們做不到？這才是要反省的。

國民黨中央黨部昨也傳疫情。黨主席朱立倫隨行秘書、黨副發言人楊智伃5日確診。朱立倫表示，一周前有一起參加過活動，但她沒有隨行，這段時間大家都很緊張，第一時間有趕快關心同仁，現在還是很平安的，黨內大家很常快篩。只是因政府的延宕，民眾還要排隊買快篩，他剛剛經過每個藥局都排滿人龍，今天母親節，好多媽媽都還在排隊為家人買快篩，真是全民之痛。

國民黨立委蔣萬安日前也確診，是否會影響到台北市長布局？朱立倫說，他昨天還跟蔣萬安通電話，蔣萬安鼻音還是重一點，好像有點喉嚨痛，倒沒有發燒；蔣萬安這幾天居家隔離，還是透過各種方式報平安，跟大家問好，持續努力，黨中央會在適當時機做好議員和市長提名。

今日北市中山、大同區議員初選將出爐，媒體詢問，有人建議把戰鬥力強、但未通過初選者調來取代民調吊車尾過關者？朱立倫則說，沒有聽過，各地還是按照制度在進行所有初選。

國民黨 新加坡 疫情

上一則

闖前妻家遇見他 醋勁大發持雙刀刺殺

下一則

類出國熱 小琉球遊客爆量 生態受重創

延伸閱讀

蔣萬安快篩陽性 自主預防性隔離

蔣萬安快篩陽性 自主預防性隔離
朱立倫6月1日訪美 將會印太重要主管

朱立倫6月1日訪美 將會印太重要主管
台疫情加劇 朱立倫延後訪美

台疫情加劇 朱立倫延後訪美
朱立倫因疫情加劇延後訪美 美學者好奇藍政策立場

朱立倫因疫情加劇延後訪美 美學者好奇藍政策立場

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

2022-05-04 17:27

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男