國台辦願助台買快篩搞分化？朱立倫：為何讓人見縫插針

國民黨主席朱立倫（中）8日上午出席「國際蔬食文化節——浴佛祈福法會」。（圖：國民黨提供）

疫情 持續升溫，不少民眾排隊搶買實名制快篩試劑。中國大陸國台辦昨表示，願提供相關協助；陸委會則指「想藉台灣快篩試劑議題大搞刺激分化」。國民黨 主席朱立倫今天受訪時表示，不要給別人有見縫插針的機會，自我反省，趕快準備充足快篩試劑最重要。

朱立倫今上午出席「國際蔬食文化節——浴佛祈福法會」前受訪表示，為何要讓人有見縫插針的機會？「如果我們自己準備好，就不會有這些問題了」，政府趕快讓所有民眾有充足快篩試劑，不要每天大排長龍，這才是關鍵。

朱立倫表示，新加坡 四、五個月以前，南韓和紐西蘭二、三個月以前就已準備充足快篩，新加坡每戶直接送10劑，社區都買得到，為何我們做不到？這才是要反省的。

國民黨中央黨部昨也傳疫情。黨主席朱立倫隨行秘書、黨副發言人楊智伃5日確診。朱立倫表示，一周前有一起參加過活動，但她沒有隨行，這段時間大家都很緊張，第一時間有趕快關心同仁，現在還是很平安的，黨內大家很常快篩。只是因政府的延宕，民眾還要排隊買快篩，他剛剛經過每個藥局都排滿人龍，今天母親節，好多媽媽都還在排隊為家人買快篩，真是全民之痛。

國民黨立委蔣萬安日前也確診，是否會影響到台北市長布局？朱立倫說，他昨天還跟蔣萬安通電話，蔣萬安鼻音還是重一點，好像有點喉嚨痛，倒沒有發燒；蔣萬安這幾天居家隔離，還是透過各種方式報平安，跟大家問好，持續努力，黨中央會在適當時機做好議員和市長提名。

今日北市中山、大同區議員初選將出爐，媒體詢問，有人建議把戰鬥力強、但未通過初選者調來取代民調吊車尾過關者？朱立倫則說，沒有聽過，各地還是按照制度在進行所有初選。