不只新聞稿 葛理漢提「買波音」中文口譯「被消失」

蔡英文接見葛理漢訪團的影片中，葛理漢當面對蔡英文提出「我們希望您購買（波音）787」時，現場口譯直接略過該句話未譯成中文，反而譯成「非常希望我們接下來有非常良好的成果」。（截圖自中華民國總統府YouTube官方頻道）

本報系聯合報報導，美國議員葛理漢 訪台時當面向蔡英文總統表達希望台灣購買波音787，總統府與外交部雖否認。但經對照，總統府不僅在蔡總統接見美議員當天的中文新聞稿未提及議員有關購機的發言；從影片也發現，葛理漢現場發言說「我們希望您購買（波音）787」，這句話在現場中文口譯也「被消失」。

本報日前報導，葛理漢希望台灣購買波音787的發言，總統府網站提供的英文逐字稿中可以找到，但記者按下「中文」轉換後看到的新聞稿，不見這段文字。

總統府昨以新聞稿反擊此事，國安局、外交部則接連稱之為認知作戰。但進一步從當日蔡總統接見葛理漢訪團的影片中，可看到葛理漢當面對蔡總統提出「我們希望您購買（波音）787」時，現場口譯直接略過該句話未譯成中文，反而譯成「非常希望我們接下來有非常良好的成果」；從影片可見，蔡總統現場未有回應，但頻頻點頭。

直到葛理漢發言後17分鐘，參議員 波特曼再次提到，「剛剛葛理漢參議員有提到，在南卡那邊所生產的波音787客機，他們的引擎來自俄亥俄州 」，口譯才原文翻譯。

國民黨團總召曾銘宗批評，國外有人來訪，對於相關發言應忠於原意，訪賓有所要求，從國際政治的角度上來看無可厚非，做得到就允諾，做不到就解釋，但總統府與外交部卻選擇以扭曲原意方式對外說明，根本是把人民當傻子，對美國也不禮貌。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，中、英文新聞稿都是總統府提供 ，「如果談認知作戰，也是民進黨政府認知作戰」，且中英兩個版本差異程度，也超過總統府說的「潤飾」程度。

針對此事，總統府僅貼回昨日新聞稿回應。