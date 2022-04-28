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美強銷波音787 府中文新聞稿未見文字 華航也不想埋單

台灣新聞組／台北28日電
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台灣政府應否「照單全收」的問題。(本報資料照片)
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台灣政府應否「照單全收」的問題。(本報資料照片)

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛理漢率團訪台時，公開要求台灣採購波音787，返美後再提此事並直言「盼台灣盡快宣布購買24架」；這項高達80億美元（換算台幣約2353億元）採購案，被視為美在美豬後對台新目標，但據了解，華航Ａ330中程機隊雖到汰舊期，對採購案態度卻保留，僅表示中長期機隊汰換是公司計畫，會持續進行。

蔡英文總統4月15日接見美參眾議員訪團，葛理漢（Lindsey Graham）當面說，希望進一步強化與台灣經濟關係，「我們希望您購買（波音）787（在南卡羅萊納州製造）」。訪團成員、來自俄亥俄州的共和黨籍參議員波特曼（Robert Portman）說，台美須全面深化經濟關係，葛理漢提到在南卡羅萊納州製造的787，「他忘了說引擎是在俄亥俄州製造的」。

但葛理漢希望台灣購買波音787的發言，總統府網站提供的英文逐字稿中可以找到，但記者按下「中文」轉換後看到的新聞稿，不見這段文字。

葛理漢在訪台記者會也提到，波音公司所生產的客機，希望能賣給台灣，包括台灣的華航，「我們有更多商業往來，雙方的關係就會愈來愈堅強。」葛理漢返美後，於22日發新聞稿談及俄烏戰事與近期出訪澳洲、台灣、日本等議題時指出，台灣是南卡羅萊納州經濟的重要部分。

「我希望未來幾周，台灣將宣布購買24架波音公司在南卡羅萊納州製造的787寬體噴氣式飛機。那將是80億美元的項目。」葛理漢說，「我希望台灣將做出這個決定」。

總統府發言人張惇涵表示，總統接見美國訪團時，即有網路直播，而新聞稿中英文版本，向來都會有所潤飾；台美在各項領域合作緊密，且持續深化，但諸如航空運輸設備的採購，都應交由專業評估。

華航現役中程中運量客機為22架Ａ330—300型，過去擔任華航區域航線，2004年第一架交機，到了新陳代謝年齡。據華航年報，租自奇異資本航空服務公司的10架Ａ330，今年起逐步約滿退租；美方也持續爭取台灣購買波音787，取代Ａ330作為下一代中程客機。

知情人士指出，華航目前機隊可以Ａ330—900取代Ａ330—300，但737—800即將被Ａ321neo取代，意味未來將清一色是空中巴士；加上Ａ330是兩岸線主力，如今兩岸線幾停擺，最快明年才敲定購機案。

葛理漢 南卡 俄亥俄州

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