新聞評論／國防自主真好用 蔡政府爛尾軍購層出不窮

近年美中爭霸，美國對台軍售不斷放寬，但虎頭蛇尾或貨價不合的「爛尾」軍購也大大增加。圖為陸基雄三反艦飛彈發射車。(本報資料照片)

近年美中爭霸，美國對台軍售不斷放寬，雖有助提升國軍戰力，但虎頭蛇尾或貨價不合的「爛尾」軍購卻也大大增加。例如，海軍採購MH-60R反潛直升機，已開始編預算 ，卻傳出美方不想賣了；空軍UH-60M黑鷹搜救直升機加裝夜視，原估19億元(台幣，下同，約6436萬美元)，美方報價卻達43億，只好撤案；陸軍M1A2戰車號稱「地表最強坦克」，僅編405億元預算，比美方公布的20億美元少了三分之一。國造飛彈巡防艦「震海計畫」因技術瓶頸卡關，海軍索性改造成2000噸級輕巡防艦，大小僅原先一半，也少了區域防空能力；承製獵雷艦的慶富造船爆出虧空，海軍解約，替代方案至今闕如。

站在國家安全的角度，軍事投資 是必要之惡。正因事關存亡，高科技軍火又如此昂貴，更需仔細規畫。上述諸多案例全發生在近五年內，足見政府建軍備戰的執行存在相當大問題，且日趨嚴重。

軍購「爛尾」頻傳，主要是美國大開軍售之門，又不斷指點江山，而台灣主觀上難以因應。川普任內前兩年僅批准17.5億美元軍售，後兩年卻暴漲為166億美元；加上蔡政府標榜「國防自主」，不斷啟動武器自製案，在在要花大錢。近年國防預算已高於扁、馬時期，又連推兩筆總額4800億的「特別預算」，卻因開銷暴增，仍不足支應。檢視近年預算書，可發現國防部 大玩揚湯止沸，在各軍購付款高峰期不斷遞延，只求當下周轉過關，爛帳留給後人去傷腦筋。

此外，下級單位為爭取提案出線，往往先以多報少，造成既有事實，這是官場潛規則。近年軍購案大增，資源爭奪更為激烈，這類「頭過身就過」的心態愈發明顯。前幾年，國防部顯未扮好把關角色，放任下屬提報不合理財務規畫；最後發現開銷遠超原先估計，只好將所需品項七折八扣，若仍無法周轉，只好宣布撤案。

浮濫成習不止軍方，蔡政府好大喜功也有責任。民進黨深諳「國防自主」口號之好用，除了宣傳，更可藉機將手伸入產業，調動龐大資源的分配。蔡總統上任之初，國安會曾要求所有自製武器裝備的建案都要由中科院主導，但上位者的主觀意志抵不過客觀現實。以「震海計畫」為例，要求裝用類似美軍神盾系統的相位陣列雷達，但全球同等級戰艦最小也需要5300噸。中科院技術不及歐美大廠，卻想在4500噸艦體上達成目標，一開始就注定要失敗。

更嚴重的是，蔡政府奉認知戰為圭臬，宣傳帶風向為第一要務，自不容許惹眼的敗績。也因此，面對挫折，寧可轉移焦點，也不願誠實面對。例如獵雷艦計畫固有弊案，但海軍的兵力需求仍須設法滿足；蔡政府卻把事件打成前朝弊案，後來發現菊市府也高度相關，立刻戛然而止，火速解約撤案。為此，海軍甚至自棄專業，配合宣稱不需新造獵雷艦。試問，先前編列300多億元造艦6艘，難道純屬空中樓閣？同樣的，具備區域防空能力的神盾艦，與2000噸級輕巡防艦，是不同定位的產品；若震海計畫當真髮夾彎，豈非證實所謂國防自主不是針對實際作戰需求，而是蚊子館式的「為造而造」？

俄烏戰爭引發全台對國防的關注。但相較於蘇聯解體後因缺錢而武備廢弛的俄國，中共軍費年年暴漲卻是另一極端，也代表台灣須面對之凶險遠甚於烏克蘭抗俄。建軍備戰的每一塊錢都必須花在刀口，對武器裝備的投資必須堅持專業把關，主政者必須把國家安全放在政黨競爭之前。這些條件，缺一不可。