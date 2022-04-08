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黑白集／台烏不同？最怕美軍一樣不救

黑白集
美國防部長奧斯丁5日在眾議院作證，表示烏克蘭和台灣情況不同，直接比較並不恰當。(路透)
美國防部長奧斯丁5日在眾議院作證，表示烏克蘭和台灣情況不同，直接比較並不恰當。(路透)

台灣跟烏克蘭究竟一不一樣？現在三票對一票，說不一樣的獲勝。這三票可不簡單，各是美中台官方說法，他們斬釘截鐵都說台烏不一樣！其心各異的三方竟統一了思想，堪稱近年三方博弈的奇蹟。雖純屬意外，這功勞或許該歸給普亭

那一張孤票就是川普。俄烏一開戰，川普馬上烏鴉嘴，說台灣是下一個，中國將入侵台灣。這下不得了，台灣川粉為數頗眾，教主既敢預言，教眾豈能不匍伏？蔡總統忙不迭出來滅火，說台烏在局勢與本質上都不同。

這席話雖在島上大大被酸，遠方卻都是知音。中國大陸外長王毅開記者會時正色道：台烏沒有任何可比性；最近美國防部長奧斯丁補上拼圖，說直接拿烏台比較並不恰當，兩者是完全不同的場景跟情節。

「台烏不一樣」，至此算是蓋棺論定。但細究一下，內涵卻大相逕庭。蔡英文說的不一樣，是台灣有海峽天塹與護國神山，打不得也；王毅說的不一樣，卻是台灣純屬中國內政，誰也別想干涉；奧斯丁的不一樣倒耐人尋味，依上下文脈絡儼然是說，預先部署美軍在烏克蘭或可阻止普亭蠢動，預先部署美軍在台灣卻恐適得其反。

台烏有多少不一樣都不打緊，光這項一樣就要人命；那就是台烏都拿中俄當空氣，成天挑釁沒停過。現在，最讓台灣害怕的一樣是：美軍一樣不來救！

王毅 普亭 烏克蘭

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