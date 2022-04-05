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蔡政府施壓 鳳凰衛視台北站下月關台 員工全數資遣

台灣新聞組／台北5日電

在台經營逾20年、碩果僅存的跨兩岸三地媒體鳳凰衛視台北站，將於5月14日結束與中華電視公司的租約後關閉，遣散全數25名員工。據指出，因蔡政府以「股權結構不合規定」向該台施壓，歷經半年協調未果，最終只好關台。

匯流新聞網報導，據資深員工指出，去年8月起，蔡政府由經濟部投審會向鳳凰表明，公司資本結構不符合法律規定，管理階層為求繼續經營，低調與蔡政府協調、改善，直至今年3月中，鳳凰台領導階層認為已無向蔡政府誠意尋求改善的空間，對員工表明在投審會給的5月14日最後期限這天關台，25員工全數資遣。

由於中國共產黨體制限制，中方原本就只有「唯二」的兩家「境外媒體」可以在中國大陸「落地」，即原先香港「鳳凰衛視」與澳門「澳亞衛視」兩家號稱境外媒體，在大陸與台灣經營。

本報系聯合報報導，鳳凰衛視成立初期，兩大股東分別是梅鐸與劉長樂，梅鐸在2013年出脫股份，劉長樂在2021年出脫股份，由紫荊文化香港集團與香港信德集團子公司Common Sense分別持有，因紫荊集團被視為中國大陸資金，使得鳳凰衛視在台灣被認定為陸媒，這個身分的轉變，也使得鳳凰衛視台北站不允許繼續租借華視的辦公室，合作關係出現爭議，鳳凰衛視台北站曾找某民間有線電視頻道租攝影棚，也遭禁止。

鳳凰衛視台北站員工對於關閉台北站，多保持低調，顧慮多所評論，會引起政府相關單位不悅，引發民進黨政府藉故提出嚴重的行政裁罰措施，讓他們蒙受損失。

鳳凰衛視台北站因為股權轉讓，造成身分變成陸媒。陸媒在台採訪過程，多半能與台灣當局維繫良好互動，先前曾經發生東南衛視在台灣採訪過程當中，遭文化部認定製播節目違反申請來台目的，限定兩位東南衛視記者兩天內必須離開台灣，當時引發兩岸新聞採訪交流的爭議，之後陸媒在台人數逐漸減少。

香港 梅鐸 澳門

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