黑白集／推台積電入火坑 王美花豈能不挺身？

美國參院通過《美國競爭法案》，包括提供520億美元的補貼給美國晶片 業者，以扶植本土供應鏈。台積電 為此投書美商務部 ，認為補貼僅針對「總部設在美國」的企業，對跨海赴美設廠的台積電並不公平。同樣處境的南韓三星，也呼應此說。

前兩年美國晶片供應告急，便運用外交壓力迫使台積電赴美設廠，據稱建廠成本高達台灣之數倍，招工也是難題。去年底，美國商務部更要求台積電和三星交出客戶名單等機密資料，等於要台積電把脖子交到別人手上。經濟部長王美花非但未幫台積電力爭，還說這是「自願性質」，等於把護國神山的祕密雙手奉上。

如今，美國「請君入甕」的目的已達，便開始撒錢補貼，扶植自己的本土企業。對台積電而言，亞利桑納的廠也開始建了，商業機密也交出去了；現在美國只補貼本土企業，還可利用機密資料來對付它。如此一來，台積電面臨的，就是不公平的競爭。

台灣半導體分析師鐵口直斷：台積電要小心，別變成競爭者的「職業訓練所」。言下之意，台積電辛辛苦苦培養的人才，可能很快會被對手挖角；畢竟，美商享有政府的鉅額補貼。

蔡政府逼台積電赴美設廠，又任美方巧取豪奪其營業機密，把台灣優勢拱手讓人。如今，王美花不出面對美交涉，對得起台灣嗎？