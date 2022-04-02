我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

黑白集／推台積電入火坑 王美花豈能不挺身？

黑白集

美國參院通過《美國競爭法案》，包括提供520億美元的補貼給美國晶片業者，以扶植本土供應鏈。台積電為此投書美商務部，認為補貼僅針對「總部設在美國」的企業，對跨海赴美設廠的台積電並不公平。同樣處境的南韓三星，也呼應此說。

前兩年美國晶片供應告急，便運用外交壓力迫使台積電赴美設廠，據稱建廠成本高達台灣之數倍，招工也是難題。去年底，美國商務部更要求台積電和三星交出客戶名單等機密資料，等於要台積電把脖子交到別人手上。經濟部長王美花非但未幫台積電力爭，還說這是「自願性質」，等於把護國神山的祕密雙手奉上。

如今，美國「請君入甕」的目的已達，便開始撒錢補貼，扶植自己的本土企業。對台積電而言，亞利桑納的廠也開始建了，商業機密也交出去了；現在美國只補貼本土企業，還可利用機密資料來對付它。如此一來，台積電面臨的，就是不公平的競爭。

台灣半導體分析師鐵口直斷：台積電要小心，別變成競爭者的「職業訓練所」。言下之意，台積電辛辛苦苦培養的人才，可能很快會被對手挖角；畢竟，美商享有政府的鉅額補貼。

蔡政府逼台積電赴美設廠，又任美方巧取豪奪其營業機密，把台灣優勢拱手讓人。如今，王美花不出面對美交涉，對得起台灣嗎？

台積電 商務部 晶片

上一則

台本土確診破百 「不考慮升級」 檢疫天數擬再鬆綁

下一則

美晶片法案只補助「自家人」…「台積恐淪美國職訓班」

延伸閱讀

黑白集／俄烏戰衝擊中油 王美花憑什麼保證不破產？

黑白集／俄烏戰衝擊中油 王美花憑什麼保證不破產？
重磅快評／替死鬼夠多？ 王美花穩坐大位

重磅快評／替死鬼夠多？ 王美花穩坐大位
怪鳥怪松鼠 藍諷「停電動物園」 難道以前沒野生動物？

怪鳥怪松鼠 藍諷「停電動物園」 難道以前沒野生動物？
新聞評論／1年3停電 經長無責 民眾無語 台電基層何辜

新聞評論／1年3停電 經長無責 民眾無語 台電基層何辜

熱門新聞

台灣制憲基金會26日在台北舉行「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇，第4場專題討論「美中新情勢下的台灣處境與展望」，邀請作家汪浩（左）主講、台灣制憲基金會副執行長宋承恩（右）與談。中央社

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

2022-03-26 13:24
今年31歲的吳夢夢，被網友稱為「台灣第一AV女優」。(取材自IG)

台灣第一AV女優登BBC 吳夢夢：覺得錯卻無法克制

2022-04-01 02:23
台灣27日新增83例本土個案，120例境外移入個案，總數破200例，為去年6月中以來最多。 (記者楊雅棠／攝影)

台疫情爆發 本土增83例去年6月來最高 入境隔離7天會延後實施

2022-03-27 17:05
美國印太指揮部司令阿基里諾上將。歐新社

俄烏戰爭頭號教訓 美印太司令：中國攻台真可能發生

2022-03-26 01:22
由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅組成的台灣代表隊，成功奪下世界麵包大賽團體冠軍。圖／王柏峰主廚提供

史上第一次 台灣首奪「世界盃麵包大賽」團體冠軍

2022-03-29 11:03
新北消防局搜救過程。(圖:新北市消防局提供)

台和碩前副總裁獨自登山失聯4天 尋獲已無生命跡象

2022-03-30 05:05

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住