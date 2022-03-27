立陶宛設處 台灣：已收到申請 提供必要協助

外交部證實，已收到立陶宛申設駐台經貿辦事處。(路透)

立陶宛 經濟暨創新部長阿爾莫奈特日前接受媒體專訪時表示，立陶宛完全準備好要在台灣設立經貿辦事處。外交部昨證實，日前已經收到立陶宛政府提出在台灣設處申請，除表達誠摯歡迎之意，也將就立方設處相關事宜繼續提供各項必要協助。專家分析，北京 因俄烏戰爭飽受國際壓力，不太可能針對立陶宛赴台設處一事祭出大動作打壓。

本報系聯合報報導，外交部表示，自去年7月20日外交部部長吳釗燮宣布在立陶宛首府維爾紐斯設置駐立陶宛台灣代表處，並在11月18日正式掛牌運作後，台立雙邊持續積極推動各項領域的交流合作與經貿連結，立陶宛政府並相應啟動內部相關修法程序，籌備在台灣設處事宜。

外交部指出，台灣與立陶宛同在捍衛民主自由體制的戰略前沿，也是理念價值相近的重要夥伴，疫情 期間更是攜手相互扶持，共度難關；外交部深信在雙方完成設處工作之後，不論是疫後經濟復甦、經貿投資、教育科研、供應鏈安全等各項領域的合作關係，人民之間的交流友誼，都將不斷鞏固深化。

另據台北中國時報報導，台灣歐洲聯盟中心執行長鄭家慶指出，立陶宛赴台設處時程一再拖延，應是承受到北京極大的壓力。鄭家慶分析，俄烏戰爭爆發後，全世界的目光都轉移到烏克蘭身上，立陶宛來台設處一事突然消失在檯面上，這也使得台立雙方回歸到單純的設處作業，不會受到外界太大的關注與壓力。

鄭家慶說，西方國家頻頻逼迫北京就俄烏戰爭一事表態，這已經讓北京陷入兩難的窘境，此時不太可能針對立陶宛來台設處確定一事祭出大動作打壓。「前有俄羅斯的例子，北京也不希望這件事被大家視為極權國家透過不同手段，壓迫鄰國接受他們的主張。」