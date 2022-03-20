陸禁令影響 鳳梨、蓮霧、釋迦1、2月出口同比掉4至9成

據財政部統計處資料，今年前二月鳳梨、釋迦及蓮霧出口金額年增率驟減。（記者黃仲裕／攝影）

中國大陸去年陸續對台鳳梨、蓮霧、釋迦 下禁令。農委會雖啟動內銷、外銷、加工「三支箭」，吃愛國水果也蔚為一時風潮，但根據財政部日前公布的統計數據，今年1、2月與去年同期相比，鳳梨、釋迦及蓮霧三種水果出口金額年增率分別驟減40.6%、85.9%及92%。

農委會主委陳吉仲去年宣示砸10億台幣（約3500萬美元）搶救釋迦、蓮霧市場，現在看來，對中國大陸禁令的外銷衝擊沒有緩解太多。

農委會國際處副處長林志鴻說，這三項果品過去外銷大陸都占整體外銷比率九成五以上，今年1、2月外銷量少於去年同期，主要就是受大陸禁令影響。陸方從去年3月起禁止鳳梨輸入，蓮霧與釋迦則在去年9月中下旬。

但林志鴻說，去年1、2月，鳳梨、釋迦、蓮霧外銷到大陸以外國家分別為127、380、7公噸，今年同期鳳梨、釋迦、蓮霧分別有1531、1815、32公噸，大陸以外的市場明顯增加，像釋迦在其他國家的外銷量就有4.7倍的成長，蓮霧也成長了三倍之多。

尤其即將進入產季的鳳梨，林志鴻說，去年農委會積極對日行銷台灣鳳梨，跟日本 商社建立關係、打開通路，成功搶攻市場，日本躍居台灣鳳梨出口大國，其餘香港、新加坡 也有拓展；全年銷至大陸以外的市場近2.5萬公噸，今年估可達3萬公噸。

不過他也坦言，即使外銷到其他國家有明顯成效，但畢竟這三項水果過去逾九成五的外銷量都到大陸，其他國家外銷量沒辦法完全取代，再加上水果特性、運送、知名度、加工限制等因素也有影響。

他舉例，釋迦果品較特別，屬於小眾水果，生產國不多，也不像鳳梨、柑橘在世界流通廣，像鳳梨外銷日本可透過打開通路、廣告、促銷等衝高買氣，但釋迦還停留在讓消費者認識、熟悉這項水果的推廣階段。

屏東縣佳冬鄉農會總幹事林淑玲則說，過去蓮霧僅一成外銷，因蓮霧現採新鮮最好吃，果皮脆弱保存不易，也不像其他水果後熟可久放，過去外銷多以短程臨近國家為主。她也提及，今年南部溫差大導致蓮霧裂果比率高達六、七成之多，裂果就不能外銷，所以就算外銷有訂單，也沒貨可給。