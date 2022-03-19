視訊習近平 拜登重申不支持台獨 無意與中國打新冷戰

美國總統拜登與中國國家主席習近平在視訊對話中表示不支持台獨，無意與中國發生衝突；圖為白登（右）2012年與中習近平在加州洛杉磯參觀，獲贈印有中英文的T恤。（Getty Images）

俄國入侵烏克蘭 進入第四周，美國總統拜登 與中國國家主席習近平 18日晚間舉行加密的視訊通話。根據新華社報導，習近平表示，台灣問題如果處理不好，「將對兩國關係造成顛覆性影響」；拜登重申美國不尋求與中國打新冷戰，不支持台獨，無意與中國發生衝突。

拜登還表示，「美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。我願同習近平主席保持密切溝通，為美中關係把舵定向」。

新華社報導，拜登表示，50年前，美中兩國作出重要抉擇，發表了「上海公報」，50年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻，美中關係如何發展將塑造21世紀的世界格局。「我願重申：美國不尋求同中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。」

習近平指出，目前中美關係還沒走出美國上屆政府製造的困境，反而遭遇愈來愈多的挑戰，特別是美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是「美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處」。美方對中方的戰略意圖作出誤讀誤判。

習近平強調，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧，關鍵是管控好分歧；一個穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的。

兩國元首認為，此次視訊通話是建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出各自的努力。