我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

視訊習近平 拜登重申不支持台獨 無意與中國打新冷戰

記者陳言喬、華盛頓記者張文馨／綜合19日電
美國總統拜登與中國國家主席習近平在視訊對話中表示不支持台獨，無意與中國發生衝突；圖為白登（右）2012年與中習近平在加州洛杉磯參觀，獲贈印有中英文的T恤。（Getty Images）
美國總統拜登與中國國家主席習近平在視訊對話中表示不支持台獨，無意與中國發生衝突；圖為白登（右）2012年與中習近平在加州洛杉磯參觀，獲贈印有中英文的T恤。（Getty Images）

俄國入侵烏克蘭進入第四周，美國總統拜登與中國國家主席習近平18日晚間舉行加密的視訊通話。根據新華社報導，習近平表示，台灣問題如果處理不好，「將對兩國關係造成顛覆性影響」；拜登重申美國不尋求與中國打新冷戰，不支持台獨，無意與中國發生衝突。

拜登還表示，「美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。我願同習近平主席保持密切溝通，為美中關係把舵定向」。

新華社報導，拜登表示，50年前，美中兩國作出重要抉擇，發表了「上海公報」，50年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻，美中關係如何發展將塑造21世紀的世界格局。「我願重申：美國不尋求同中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。」

習近平指出，目前中美關係還沒走出美國上屆政府製造的困境，反而遭遇愈來愈多的挑戰，特別是美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是「美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處」。美方對中方的戰略意圖作出誤讀誤判。

習近平強調，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧，關鍵是管控好分歧；一個穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的。

兩國元首認為，此次視訊通話是建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出各自的努力。

習近平 拜登 烏克蘭

上一則

防陸資假冒港資入台 蘇貞昌：擬修法嚴查源頭

延伸閱讀

華郵：川普破壞移民制度拜登卻未改進 烏克蘭難民遭殃

華郵：川普破壞移民制度拜登卻未改進 烏克蘭難民遭殃
習近平：美國向「台獨」發出錯誤訊號十分危險

習近平：美國向「台獨」發出錯誤訊號十分危險
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47
台灣入境檢疫期將朝7天、5天、3天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至7天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

2022-03-14 13:05
義大利電視益智節目出現台灣考題。(取自台灣駐義大利代表處臉書)

台灣人聽到「給愛麗絲」會做什麼？義大利益智節目難倒眾人

2022-03-13 15:12

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升