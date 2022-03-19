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美中元首通話前…山東艦穿越台海 台美軍艦跟監

台灣新聞組／台北19日電
網友在金門天空拍攝山東艦並貼上臉書。（取材自臉書）
網友在金門天空拍攝山東艦並貼上臉書。（取材自臉書）

昨有網友搭機在金門上空攝下航行中的山東艦貼臉書，飛行甲板不見任何艦載機；稍後外媒也報導披露此事，並指山東艦在海峽中線以西航行，沿途有美軍及國軍艦艇跟監。

國防部證實山東艦穿越台灣海峽，並強調中共機、艦在台海周邊海空域動態，國軍聯合情監偵系統都有全程的掌握，確保國家安全。

路透報導，中國山東號航艦18日早上穿越台灣海峽，時間距離拜登與習近平當晚通話，不到12小時。消息人士評論，山東艦在離通話如此之近的時間內行動是「挑釁性的」。中國大陸外交部發言人趙立堅回應，山東航母有例行的訓練安排，「不應與中美元首的溝通聯繫起來」。

消息人士表示，山東艦駛近台灣控制的金門島，後面有一艘美國軍艦跟蹤。「CV-17（山東艦）上午大概10點半出現在金門西南面約30浬處，被民航機上的旅客拍到」。消息人士並稱，阿利伯克級飛彈驅逐艦拉夫強森號跟蹤了山東艦，山東艦甲板上沒飛機，並通過海峽向北航行。

美國海軍發言人蘭福德中尉證實，拉夫強森號於17日（美國當地時間）根據國際法在台灣海峽上進行一次例行性的國際水域通行。

拜登 國防部 趙立堅

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