我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

俄密件傳陸今秋攻台 吳釗燮：做好自我防衛

記者張加、陳政錄／台北17日電
外交部長吳釗燮在立法院表示，中共對台威脅日增，台灣隨時做好自衛準備。(記者潘俊宏／攝影)
外交部長吳釗燮在立法院表示，中共對台威脅日增，台灣隨時做好自衛準備。(記者潘俊宏／攝影)

外傳一份俄羅斯聯邦安全局機密文件顯示，中國大陸國家主席習近平考慮今年秋天全面接管台灣；外交部長吳釗燮昨受訪表示，不確定文件是否事實，但無論中國大陸是否攻擊台灣，台灣隨時要做好自我防衛的準備。

吳釗燮昨應邀到立法院外交及國防委員會業務報告，答詢時透露美國將宣布對台軍售，但並未談論細節。

會前被問及俄國機密文件，吳釗燮表示，不確定文件是否事實，但有關國安議題，相信國防部與國安相關單位都非常密切關注，「不管中國是不是要攻擊我們，或者什麼時候攻擊我們，我們隨時隨地都要做好自我防衛的準備。」

國民黨立委江啟臣質詢時引用近日一份民調內容，指民眾對兩岸發生戰爭時美國出兵協助台灣的態度分歧，官方常說台美關係「堅若磐石」，但民眾感受似乎並非如此，民調顯示與官方認知有所落差。

吳釗燮答詢，台方態度一向是防衛必須靠自己，必須展現自衛決心，購足需要的武器。吳並提出美國具體作為，包括美方提供台灣足夠武器，「接下來還會有軍售宣布」，美台有更多的安全討論，美國也在區域部署足夠武力。

國民黨立委溫玉霞詢問美中高層羅馬會談對台影響。吳釗燮說，美國在雙方高層會面前、會後都向台方簡報，接下來還會有一場更完整的簡報，充分顯示台灣與美國之間互信相當深厚。

吳釗燮受訪時說，美國對台支持是無庸置疑的；關鍵還是在於台灣有保衛自己的決心，其他國家的協助或支持才會到來。

大陸國台辦昨例行記者會，在回應中共對台方針及台海形勢時，發言人朱鳳蓮昨表示，「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，但也兩度提到「如果台獨分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

朱鳳蓮表示，中共對台大政方針是明確的、一貫的。她批評，「民進黨勾連外部勢力、謀獨挑釁，圖謀改變『兩岸同屬一個中國』的事實，是台海形勢緊張動盪的根源」，並強調陸方堅決捍衛國家主權和領土完整，為此所採取的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。

民調 國民黨 中共

上一則

台船董座稱「遇瓶頸」 潛艦國造明年下水有變數

下一則

借鏡俄烏戰 蔡英文：軍民兩用是趨勢

延伸閱讀

俄密件指「習今秋接管台灣」 吳釗燮：做好自我防衛

俄密件指「習今秋接管台灣」 吳釗燮：做好自我防衛
黑白集／烏克蘭業務 吳釗燮一問三不知

黑白集／烏克蘭業務 吳釗燮一問三不知
傳俄將報復台灣 吳釗燮：假訊息已報警

傳俄將報復台灣 吳釗燮：假訊息已報警
聖露西亞駐台大使將離任 獲頒「大綬景星勳章」

聖露西亞駐台大使將離任 獲頒「大綬景星勳章」

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47
台灣入境檢疫期將朝7天、5天、3天規畫，未來一個多月若疫情穩定，可望減至7天。圖為桃園國際機場。(中央社)

台灣入境檢疫期 陳時中：最快一個月後檢疫縮至7天

2022-03-14 13:05

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發