俄密件傳陸今秋攻台 吳釗燮：做好自我防衛

外交部長吳釗燮在立法院表示，中共對台威脅日增，台灣隨時做好自衛準備。(記者潘俊宏／攝影)

外傳一份俄羅斯聯邦安全局機密文件顯示，中國大陸國家主席習近平考慮今年秋天全面接管台灣；外交部長吳釗燮昨受訪表示，不確定文件是否事實，但無論中國大陸是否攻擊台灣，台灣隨時要做好自我防衛的準備。

吳釗燮昨應邀到立法院外交及國防委員會業務報告，答詢時透露美國將宣布對台軍售，但並未談論細節。

會前被問及俄國機密文件，吳釗燮表示，不確定文件是否事實，但有關國安議題，相信國防部與國安相關單位都非常密切關注，「不管中國是不是要攻擊我們，或者什麼時候攻擊我們，我們隨時隨地都要做好自我防衛的準備。」

國民黨 立委江啟臣質詢時引用近日一份民調 內容，指民眾對兩岸發生戰爭時美國出兵協助台灣的態度分歧，官方常說台美關係「堅若磐石」，但民眾感受似乎並非如此，民調顯示與官方認知有所落差。

吳釗燮答詢，台方態度一向是防衛必須靠自己，必須展現自衛決心，購足需要的武器。吳並提出美國具體作為，包括美方提供台灣足夠武器，「接下來還會有軍售宣布」，美台有更多的安全討論，美國也在區域部署足夠武力。

國民黨立委溫玉霞詢問美中高層羅馬會談對台影響。吳釗燮說，美國在雙方高層會面前、會後都向台方簡報，接下來還會有一場更完整的簡報，充分顯示台灣與美國之間互信相當深厚。

吳釗燮受訪時說，美國對台支持是無庸置疑的；關鍵還是在於台灣有保衛自己的決心，其他國家的協助或支持才會到來。

大陸國台辦昨例行記者會，在回應中共 對台方針及台海形勢時，發言人朱鳳蓮昨表示，「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，但也兩度提到「如果台獨分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

朱鳳蓮表示，中共對台大政方針是明確的、一貫的。她批評，「民進黨勾連外部勢力、謀獨挑釁，圖謀改變『兩岸同屬一個中國』的事實，是台海形勢緊張動盪的根源」，並強調陸方堅決捍衛國家主權和領土完整，為此所採取的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。