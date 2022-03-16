黑白集／空軍6年10墜機 府院毫無愧色？

幻象戰機失事原因初步指向機械故障釀禍，究竟當時是不是直行驅逐共機任務？專家認為軍方有所保留，明眼人一看就知道。(本報資料照片)

幻象戰機在台東海域失事，黃重凱中校跳傘獲救。軍方稱黃員發現飛機故障後回報返場，在高度2000呎跳傘，讚許其決心與時機是最好示範。其實，機動力不足，黃重凱是苦撐到最低跳傘高度，最後一刻彈射逃生。

兩個月前F1 6V在嘉義墜海，飛行員身亡前已失能，原因不明。幻象與F16同時服役，後者完成性能提升，但接收新裝備後不久就失事；幻象機提升期程不明，亟須更新的就是發動機模組，也是此次墜機 的可能成因。

嘉義的事故，外界質疑飛行員訓練時數不足，軍方辯稱因共機來犯頻繁。這回生還的是資深教官，軍方肯定技術之餘，避談老舊戰機是否不堪台海重任。空軍第七聯隊政風科長第一時間主動證實，「執行緊急任務」，被追問是否為驅離 共機時，還連聲稱是；怎料軍方隨後推說「聽錯了」。兩起事故，共機影響真是「虛實難辨」。

菜鳥駕新機殉職，老鳥操舊機倖還，空軍六年10墜機17死1失蹤，府院下令調查如便飯，對頻繁事故毫無愧色。政府利用軍人悲壯殉國，量產抗中保台大內宣，揮舞掃帚賺得到選票，就不急著升級戰機。

烏克蘭空防被俄軍擊垮，美國不敢直送戰機進戰區，烏人只能肉身抗敵。台海尚未開戰，空軍弟兄已面臨「撐到最後一刻」，難道蔡政府還指望日後美國千里送戰機？