我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

黑白集／空軍6年10墜機 府院毫無愧色？

黑白集
幻象戰機失事原因初步指向機械故障釀禍，究竟當時是不是直行驅逐共機任務？專家認為軍方有所保留，明眼人一看就知道。(本報資料照片)
幻象戰機失事原因初步指向機械故障釀禍，究竟當時是不是直行驅逐共機任務？專家認為軍方有所保留，明眼人一看就知道。(本報資料照片)

幻象戰機在台東海域失事，黃重凱中校跳傘獲救。軍方稱黃員發現飛機故障後回報返場，在高度2000呎跳傘，讚許其決心與時機是最好示範。其實，機動力不足，黃重凱是苦撐到最低跳傘高度，最後一刻彈射逃生。

兩個月前F16V在嘉義墜海，飛行員身亡前已失能，原因不明。幻象與F16同時服役，後者完成性能提升，但接收新裝備後不久就失事；幻象機提升期程不明，亟須更新的就是發動機模組，也是此次墜機的可能成因。

嘉義的事故，外界質疑飛行員訓練時數不足，軍方辯稱因共機來犯頻繁。這回生還的是資深教官，軍方肯定技術之餘，避談老舊戰機是否不堪台海重任。空軍第七聯隊政風科長第一時間主動證實，「執行緊急任務」，被追問是否為驅離共機時，還連聲稱是；怎料軍方隨後推說「聽錯了」。兩起事故，共機影響真是「虛實難辨」。

菜鳥駕新機殉職，老鳥操舊機倖還，空軍六年10墜機17死1失蹤，府院下令調查如便飯，對頻繁事故毫無愧色。政府利用軍人悲壯殉國，量產抗中保台大內宣，揮舞掃帚賺得到選票，就不急著升級戰機。

烏克蘭空防被俄軍擊垮，美國不敢直送戰機進戰區，烏人只能肉身抗敵。台海尚未開戰，空軍弟兄已面臨「撐到最後一刻」，難道蔡政府還指望日後美國千里送戰機？

F1 墜機 驅離

上一則

捲私菸案 蔡英文人馬「小美」回任華航資深副總

下一則

4月漲電價？林伯豐：政府保證不缺電 漲3%可接受

延伸閱讀

台幻象驅離共機失事？專家：一看就知 國防部有苦難言

台幻象驅離共機失事？專家：一看就知 國防部有苦難言
美將領警告北京若攻擊鄰居 國際反應將比俄更強烈

美將領警告北京若攻擊鄰居 國際反應將比俄更強烈
台幻象因「驅趕共機」墜海？ 空軍駁：例行戰訓

台幻象因「驅趕共機」墜海？ 空軍駁：例行戰訓
新聞眼／幻象老舊任務繁 失事率現警訊

新聞眼／幻象老舊任務繁 失事率現警訊

熱門新聞

美國總統拜登簽署法案，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。圖為台灣政務委員唐鳳去年出席在美國召開的線上「民主峰會」，簡報地圖上台灣與大陸不同顏色。(截自YouTube)

拜登簽署法案 禁止地圖「不正確標示台灣」

2022-03-13 03:29
圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美印太司令：台灣遭侵略是可能的 應盡快做好作戰準備

2022-03-10 21:14
烏克蘭副總理兼兼數位轉型部長費多羅夫10日在社群媒體推特公開呼籲華碩加入抵制俄羅斯的行列，並公布寄給董座施崇棠的公開信。(路透)

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

2022-03-12 04:15
苗栗縣南庄鄉神仙谷驚傳溺水意外，有2名男子落水，被救起時已無生命徵象。(圖：民眾提供)

炎亞綸主演影集出意外 助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

2022-03-11 20:12
聯電榮譽董事長曹興誠。(本報系資料照)

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事 就回台剿共

2022-03-08 10:32
一名網友發現教科書上面寫著「蜜蜂」，插圖卻畫得像「蚊子」。(擷自臉書「爆料公社」)

這隻「蜜蜂」怪怪的？教科書插圖恐讓生物老師昏倒

2022-03-14 12:47

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網