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黑白集／空等西方聯軍 自欺欺人的自助人助

黑白集

聽專家解析俄烏形勢後，蔡英文在民進黨中常會做了總結，說「自助人助」是烏克蘭面對侵略的最好寫照。澤倫斯基要是聽了這話，肯定大為光火，因為他剛發布影像罵西方「見死不救」，哪來的人助？

澤倫斯基的沉重痛悟，才是近來戰事最鮮明的走向。他接受ABC專訪，說對加入北約他早已「心寒」，北約根本不想接納烏克蘭，他不做卑躬屈膝的總統。他接著自拍視頻，痛責西方承諾空中支援、提供戰機，他已空等13天，全都食言。

這些話，澤倫斯基不知已說過多少回，他要北約在烏克蘭畫設禁航區，卻被明言拒絕，他因而怒斥西方是劊子手和幫凶；諷刺的是，美國還說萬一澤倫斯基「遇害」，美方已有備案。蔡英文對此視而不見，還用空洞的成語編造抗敵神話。

澤倫斯基遲來的領悟，讓烏國成為焦土，也反證了西方的偽善；而蔡英文卻以為捐出一月所得，將蘭花染色硬指為烏克蘭，就是高貴的人助？戰爭不是花拳繡腿、請客吃飯，而是人民流離，性命相搏。台灣若不能給烏國送去飛機大砲，可否少說兩句無助的空話？

說穿了，蔡英文不能面對的，不是烏國被入侵的悲慘，而是台獨的虛幻，空心言論只是吹哨子壯膽，假裝共軍入侵時，西方聯軍定會相助。並不是烏克蘭自助人助，而是蔡政府的自欺欺人。

澤倫斯基 烏克蘭 蔡英文

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