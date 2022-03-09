藍委提問遇空襲怎辦？蘇貞昌當機10秒 防長急解圍

返營四天的後備軍人熟稔戰技，約三分半鐘就能架好一座迫擊砲。(記者洪哲政／攝影)

俄烏戰爭掀起台灣民眾防衛意識討論，行政院長蘇貞昌昨在立法院備詢，再次拋出「掃帚護台論」，強調兩岸若開戰，就算沒武器，也會拿掃把打共軍。國民黨 立委林為洲昨天在立法院質詢，若飛彈3分鐘後來襲，防空警報響起，國軍要保家衛國，那一般民眾該怎麼辦？行政院長蘇貞昌點了點頭，沉默10秒未答，國防部 長邱國正才趕緊上台解圍，表示平常萬安演習的用意，就是讓老百姓在一般建築物、地下車站等「就地疏散」。

本報系聯合報報導，蘇貞昌率各部會首長赴立法院施政報告並備詢。繼日前一席「蚵仔麵線20元」說法惹議後，主計長朱澤民備詢時再度被立委「抽考」，林為洲先是問蘇院長，當防空警報響起，一般民眾該怎麼辦？蘇貞昌略微點頭後，先是望向身旁的朱澤民，兩人面面相覷，再看向上方質詢簡報投影幕，停頓10秒未有回應。

邱國正上前解圍後，林為洲說，「沒錯，要去找防空避難所，減少傷亡、保留戰力。」他再問主計長，「飛彈警報響起，要去哪裡避難？」朱澤民隨即答「就地啊」，台北市有很多避難所，公園都有標示去哪裡避難。

林為洲說，他會問朱澤民是因為，主計長很資深，時常來立法院，若此刻警報響起，朱澤民應該也不知道要去哪裡避難，像是立法院紅樓、群賢樓都有地下室，但議場沒有。

林為洲指出，據警政署資料，全台有10.5萬個避難所，可容納8665萬人，但避難所能不能用？民眾知不知道要去哪避難？恐怕99％的民眾都不曉得；即使知道，標示的黃色貼紙標準也不一。

邱國正表示，這也是國防部最近在做的工作，要仰賴地方政府幫忙蒐整資訊，全民防衛的概念第一步就是要就地掩護。內政部長徐國勇答詢表示，警政署每年都會公布統計，App裡也有資訊，原則「地下室就是防空避難所」相關標示會再請警政署各單位加強。

台北中國時報報導，行政院長蘇貞昌昨在立法院拋出的「掃帚護台論」，對此，國民黨立委李德維當場拿出自製的自願接受軍事徵召令，要蘇表態兩岸若開戰是否願意簽署，未料，蘇貞昌冷回，藍營立委酸拿掃把跟人家打仗「說笑話還可以」，但蘇揆稱他不是在說笑話，而是決心，就像烏克蘭 老爺爺拿木槍也是幹。

蘇貞昌2019年於立院備詢，被國民黨立委賴士葆問到兩岸若開打要不要站到第一線？他當時首度拋出拿掃帚打仗的論述，強調如果真的開戰，「有支掃帚我都會拿起來，絕不投降」。上周，蘇貞昌在立院再度聲稱，看到烏克蘭老爺爺拿木槍保家衛國，讓他相信，「哪怕剩一支掃帚，我都要對抗侵略」。