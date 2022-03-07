外交部談參 曝助龐培歐爭取投資 國發會：僅止中介

據外交部談參資料，美國前國務卿龐培歐盼邀請我公私部門投資Anarock公司，今年1月26日線上簡報，當天國發會主委龔明鑫（圖）與龐培歐均曾上線致詞及全程參與。（本報資料照片）

美國前國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）訪台，知情人士日前向本報系聯合報披露去年龐培歐訪駐美代表處電報內容，質疑此行有商業考量，遭民進黨政府否認。但據聯合報獲得外交部提供台灣與會政要談參資料，載明國發會1月底已安排視訊會議，協助龐培歐爭取台灣公私部門投資 所任職的Anarock基金公司。

外交部昨表示，外交部及政府相關單位均依照正常程序處理，並已做完整說明，包括外交部在接獲駐外館處陳報的相關訊息後，轉請主政機關進行後續聯繫評估。外交部並稱，台灣政府相關部門積極推動「經貿外交」，執行正常職務。

龐培歐本月2日至5日訪台，期間會晤蔡英文總統、副總統賴清德 、行政院長蘇貞昌等官員，並會見多位政、商、學界人士。而龐培歐訪台前，曾於去年7月拜訪台駐美代表處。

據駐美代表處電報，龐培歐當時爭取台灣退撫基金、勞退基金投資Anarock基金公司；外交部接獲電報後也請台灣相關機關參考研議。

國發會日前表示，去年7、8月間收到外交部來函轉告關於Anarock公司相關的投資資訊，因為相關投資計畫大多是美國或印度的投資項目，不符國發基金相關規定，因此全案即已簽結，和龐培歐訪台無關。

但外交部為龐培歐此次訪台所提供台灣與會政要的談參資料指出，龐培歐為新任Anarock新創投資公司董事會主席，龐培歐認為經濟連結性有助提升台美地緣戰略夥伴關係，Anarock公司之戰略性投資計畫，有助促進台美雙方共同利益。

本報系聯合報取得外交部提供台灣參與美國前國務卿龐培歐來訪的政要談參資料，載明國發會1月下旬安排視訊會議，協助龐培歐爭取台灣公私部門投資其任職的Anarock基金公司。（圖：讀者提供）

據外交部談參資料，龐培歐盼邀請台公私部門投資Anarock公司，爰透過駐美代表處洽請國發會安排該公司向台灣內有興趣之公司，於今年1月26日進行線上簡報，當天國發會主委龔明鑫與龐培歐均曾上線開場致詞及全程參與。

該談參資料也提到，Anarock公司相關計畫，包括擬在高雄港設立冷鏈設施投資計畫、住宅防務權益計畫與濱海船屋計畫等，盼台灣投資該公司混合基金，或共同投資前述如冷鏈或濱海船屋等計畫。

對於龔明鑫1月26日參與Anarock公司的線上簡報，國發會昨回應，針對各國投資資訊，國發會僅將相關訊息轉達給台灣可能有興趣的業者，並未有進一步的動作，國發會僅止於扮演中介的角色，請有興趣的業者可參與線上簡報，至於雙方後續洽商也並未透過國發會。