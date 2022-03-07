我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

外交部談參 曝助龐培歐爭取投資 國發會：僅止中介

記者張加、賴昭穎、周志豪／台北7日電
據外交部談參資料，美國前國務卿龐培歐盼邀請我公私部門投資Anarock公司，今年1月26日線上簡報，當天國發會主委龔明鑫（圖）與龐培歐均曾上線致詞及全程參與。（本報資料照片）
據外交部談參資料，美國前國務卿龐培歐盼邀請我公私部門投資Anarock公司，今年1月26日線上簡報，當天國發會主委龔明鑫（圖）與龐培歐均曾上線致詞及全程參與。（本報資料照片）

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）訪台，知情人士日前向本報系聯合報披露去年龐培歐訪駐美代表處電報內容，質疑此行有商業考量，遭民進黨政府否認。但據聯合報獲得外交部提供台灣與會政要談參資料，載明國發會1月底已安排視訊會議，協助龐培歐爭取台灣公私部門投資所任職的Anarock基金公司。

外交部昨表示，外交部及政府相關單位均依照正常程序處理，並已做完整說明，包括外交部在接獲駐外館處陳報的相關訊息後，轉請主政機關進行後續聯繫評估。外交部並稱，台灣政府相關部門積極推動「經貿外交」，執行正常職務。

龐培歐本月2日至5日訪台，期間會晤蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等官員，並會見多位政、商、學界人士。而龐培歐訪台前，曾於去年7月拜訪台駐美代表處。

據駐美代表處電報，龐培歐當時爭取台灣退撫基金、勞退基金投資Anarock基金公司；外交部接獲電報後也請台灣相關機關參考研議。

國發會日前表示，去年7、8月間收到外交部來函轉告關於Anarock公司相關的投資資訊，因為相關投資計畫大多是美國或印度的投資項目，不符國發基金相關規定，因此全案即已簽結，和龐培歐訪台無關。

但外交部為龐培歐此次訪台所提供台灣與會政要的談參資料指出，龐培歐為新任Anarock新創投資公司董事會主席，龐培歐認為經濟連結性有助提升台美地緣戰略夥伴關係，Anarock公司之戰略性投資計畫，有助促進台美雙方共同利益。

本報系聯合報取得外交部提供台灣參與美國前國務卿龐培歐來訪的政要談參資料，載明國發...
本報系聯合報取得外交部提供台灣參與美國前國務卿龐培歐來訪的政要談參資料，載明國發會1月下旬安排視訊會議，協助龐培歐爭取台灣公私部門投資其任職的Anarock基金公司。（圖：讀者提供）

據外交部談參資料，龐培歐盼邀請台公私部門投資Anarock公司，爰透過駐美代表處洽請國發會安排該公司向台灣內有興趣之公司，於今年1月26日進行線上簡報，當天國發會主委龔明鑫與龐培歐均曾上線開場致詞及全程參與。

該談參資料也提到，Anarock公司相關計畫，包括擬在高雄港設立冷鏈設施投資計畫、住宅防務權益計畫與濱海船屋計畫等，盼台灣投資該公司混合基金，或共同投資前述如冷鏈或濱海船屋等計畫。

對於龔明鑫1月26日參與Anarock公司的線上簡報，國發會昨回應，針對各國投資資訊，國發會僅將相關訊息轉達給台灣可能有興趣的業者，並未有進一步的動作，國發會僅止於扮演中介的角色，請有興趣的業者可參與線上簡報，至於雙方後續洽商也並未透過國發會。

據外交部談參資料，美國前國務卿龐培歐（圖）盼邀請我公私部門投資Anarock公司...
據外交部談參資料，美國前國務卿龐培歐（圖）盼邀請我公私部門投資Anarock公司，今年1月26日線上簡報，當天國發會主委龔明鑫與龐培歐均曾上線致詞及全程參與。（本報資料照片）

投資 龐培歐 賴清德

上一則

沒打完恐銷毀 500萬劑AZ、高端疫苗快到期 20億恐飛了

下一則

大停電究責 藍盯王美花去留 綠擬懲處基層

延伸閱讀

蔡政府15萬美元邀龐培歐演講？藍：若花稅納錢就應說明

蔡政府15萬美元邀龐培歐演講？藍：若花稅納錢就應說明
新聞眼／重量級平民拋球 蔡政府迎拒兩難

新聞眼／重量級平民拋球 蔡政府迎拒兩難
龐培歐籲美國外交承認中華民國台灣

龐培歐籲美國外交承認中華民國台灣

要五毛給一元？龐培歐曾爭取台投資 國發會婉拒

要五毛給一元？龐培歐曾爭取台投資 國發會婉拒

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

2022-02-27 14:42
新台幣揮別強勢格局，28元將成新常態。（本報系資料照片）

新台幣匯率 28元將成新常態 「最強亞幣」弱了

2022-03-05 21:40

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑