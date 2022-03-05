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一介平民大白話 龐培歐為2024選總統埋伏筆？

記者 張加
美國前國務卿龐培歐4日出席在台北君悅飯店舉行的訪台記者會。（記者余承翰／攝影）
美國前國務卿龐培歐4日出席在台北君悅飯店舉行的訪台記者會。（記者余承翰／攝影）

美國前國務卿龐培歐訪台演講，直說他認為美國有必要改變50年來的政策模糊，以及美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家；語畢現場一陣掌聲。但龐培歐還不忘補了一句說：「我只是一介平民」。

龐培歐擔任國務卿時，立場雖友台，但從未說出中華民國台灣，也從未提出外交承認，直到卸任一年多後，才在台灣說出大白話。

問題是，龐培歐一直會是一介平民嗎？他雖現無官員身分，但仍是共和黨內具相當影響力的政治人物；在記者會上，被問及會否參戰2024總統大選，龐培歐並沒有排除可能性，留下想像空間，更增添工商界交往的興趣。

龐培歐任期尾聲猛打反中挺台牌，離任後不改路線，若他參選，可預期會持續高舉反中大旗；即使他不選，若共和黨重返執政，龐培歐可望再任要職，其立場很可能影響未來華府決策者。

到時候，龐培歐能否維持相同主張，認為美國有必要改變對台政策模糊，並「立即採取必要且早該採取的措施」，以外交承認中華民國台灣是自由主權國家？

美國前總統雷根曾是政壇支持台灣最力的共和黨政治人物之一，他稱中華民國為「老朋友」。

40多年過去，台灣又迎來「好朋友」龐培歐，再度讓台灣社會對與美官方關係燃起希望。很多人對這位被視為最挺台的國務卿寄予厚望，盼他再度掌權時，不要忘記對台灣的諾言。

雖然北京不致於因平民而採取激烈行動，但若龐培歐重返政府或問鼎白宮，過去言論仍可能對美中台關係造成影響，台方進退應對不可不慎。

龐培歐 中華民國 國務卿

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