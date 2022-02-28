新聞評論／只要夠明智 台灣不會變成烏克蘭

俄烏開戰，開啟「今日烏克蘭，明日台灣」的討論，蔡英文痛斥為「境外勢力及在地協力者發動認知作戰」。（本報資料照片）

俄羅斯派兵入侵烏克蘭 ，烏克蘭總統澤倫斯基下令全國總動員，卻只能孤軍奮戰。第一天，他即痛批盟國並砲轟「世界最強國」袖手旁觀，坦承在與西方領導人交談後感到心灰意冷，「我沒有看到任何人與烏克蘭並肩作戰」。烏克蘭稍早得到了西方國家的口頭承諾和軍援，卻沒有一個國家願意為它與俄軍交戰。烏克蘭只能獨力對抗戰鬥民族俄羅斯。

美國早早就表態無意派兵赴烏參戰，歐洲各國更擔心引發世界大戰，因此不論烏克蘭如何籲求，美歐除了譴責俄國 並採取經濟制裁外，無一國願意投入戰場。澤倫斯基禁止全國18到60歲的男性離境，甚至在邊關攔下逃難的男性國民，烏克蘭國防部則呼籲全民從軍。澤倫斯基發放武器給想要捍衛國家的人，也有不少人領了槍，但這要如何抵擋俄國坦克的輾壓？這樣的場面應在預期之中，但澤淪斯基直到俄軍進逼基輔才怨天尤人，未免太遲。

美國情報研判，基輔在96小時內會被攻陷，俄總統普亭將實現烏克蘭「去納粹化」和「非軍事化」的目標。就在西方國家還在猜測莫斯科的意圖時，普亭與中國大陸國家主席習近平通話，表示願與烏克蘭展開高級別談判。與此同時，澤倫斯基也表明準備討論烏克蘭成為「中立國」，但迄未看到可主持大局的「第三方」，也未看到哪國能提供安全保證。目前雙方還在喬談判地點，但烏克蘭除苦吞城下之盟，恐怕沒有多少選擇。

隨著俄烏戰情急轉直下，外界拿俄國對比中國、拿普亭對比習近平，開啟了一波「今日烏克蘭，明日台灣」的討論。這就像當年香港 反送中時的「今日香港，明日台灣」一樣，是同一公式化語句被拿來亂套，搞得許多民眾心煩意亂。事實上，台灣不是香港，也絕非烏克蘭，不應隨便拿來類比。中華民國是主權獨立的國家，與香港是殖民地回歸的「特別行政區」不同；我們有上軌道的民主制度，擁有自己民選的中央和地方政府，若自比為香港，是自我貶抑。至於烏克蘭，曾是蘇聯的加盟共和國，獨立後雖有心追求民主卻一直走向民族主義的歧路，無法凝聚內部認同。這次，又碰到暴走總統草率修憲挑釁俄國，才引發這場戰爭。台灣應該以烏克蘭為戒，不是把它當成自己投射對象，那是弱智者的思維。

儘管西方政治人物和媒體都有意無意地將烏克蘭情勢與台灣連結，對「今日烏克蘭，明日台灣」發表評論；對此，我們確應對俄烏情勢保持密切關注，卻不必落入語詞的窠臼，更不應讓它變成「自我實現的預言」。事實上，蔡政府對「今日烏克蘭，明日台灣」一語極為不悅，痛斥為「境外勢力及在地協力者發動認知作戰」，企圖影響台灣民心士氣。這樣的反應，其實頗值得商榷。蔡政府不想被比喻為無能抵抗的烏克蘭也就罷了，但將此說指為是對手的「認知作戰」，還指摘國內有人與之唱和，完全是情緒化的反應，也忽略了自己在某種程度上確實犯了和烏克蘭一樣喜歡挑釁和挑激仇恨的毛病。而今，有烏克蘭之鑑，蔡政府難道不需要潛心檢討自己的兩岸路線嗎？

美國過去曾為「聯中制蘇」而拋棄台灣，先前的阿富汗與現在的烏克蘭，也都是台灣的殷鑑。何況，民進黨在馬政府時代大力渲染「今日香港，明日台灣」，它失憶了嗎？台灣不是香港，更不是烏克蘭。人民不可暴衝，元首不可以投機好賭。否則，看看香港和烏克蘭，都是社會分裂導致主權遭到凌辱。