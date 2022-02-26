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俄烏危機啟示 蘇起：民主自由擋不了叢林法則

記者黃雅慧、楊正海／台北26日電
國安會前秘書長蘇起(右)表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係。（記者林俊良／攝影）
國安會前秘書長蘇起(右)表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係。（記者林俊良／攝影）

俄羅斯與烏克蘭衝突急速升溫，國安會前秘書長、台北論壇董事長蘇起昨日表示，俄烏戰事給台灣的啟示是，國際政治是弱肉強食的叢林法則，而台灣與烏克蘭同樣寄希望於美國，但從這次事件可看出美國「心有餘力不足」。台北市長柯文哲則表示，國際局勢還是要自立自強，靠自己最重要，不要老是幻想別人會來幫忙，提升自我防禦能力，加強自己實力，才是最實際的。

台北市長柯文哲認為，加強自己實力，才是最實際的。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲認為，加強自己實力，才是最實際的。（圖：北市府提供）

台北論壇基金會於25日舉辦「俄烏危機面面觀」座談，會中聚集台北論壇董事長蘇起、前駐白俄羅斯代表姜書益、政大外交系院長連弘宜與政大俄羅斯研究所教授洪美蘭等專家學者，共同討論俄烏危機的前因後果。

洪美蘭分析烏克蘭此番下險棋的原因，一方面在於親俄烏東、親歐烏西因個人生計與國家對外經濟發展路線爭議，加上兩邊文化差異導致長期分裂；另一方面，烏克蘭夾在歐洲與俄羅斯兩大強權之中，本有機會同時享受雙邊優惠，以達成自己國家的經濟發展，但因政客多考量自身政治利益，而錯失整個國家經濟發展良機。

連弘宜則從俄羅斯角度分析，他認為普亭態度與想法一直很明顯，普亭在烏克蘭問題上本來是希望形塑大軍壓境給予壓力，但美國攪動改變了圖像。且普亭一開始便提出兩點訴求，包括烏東區域問題應回歸並落實兩次「明斯克協議」、西方國家要明確承諾烏克蘭不能加入北約。但西方國家未有正面回應，俄羅斯動手是為了解決僵局的「退無可退」之舉。

姜書益則預測，未來俄羅斯可能會將甫承認獨立的烏克蘭東部的頓內次克和盧甘斯克併入版圖。這次危機後，估計中美俄為贏家，歐盟小輸，真正大輸家是烏克蘭。此外，歐洲戰略格局也將改變，未來德法可能將無法主導西方國家會談。

蘇起指出，台灣目前生活平安，玩民主選舉很愉快，但忘記走出國門，外面世界是弱肉強食的叢林法則。台灣認為「民主、自由、人權好像可以橫行天下，是十分錯誤的觀念」。他期許烏克蘭事件能讓台灣民眾清醒。此外，對於輿論多將台灣與烏克蘭進行比較。蘇起認為這種爭論無意義，但能談的是兩者的最小公分母是美國，雙方都在觀察美國怎麼做。而美國對雙方就六字：「心有餘力不足」。

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