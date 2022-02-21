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黃郁婷遭蔡政府算帳 趙少康：國家機器追殺 蔡蘇請住手

台灣新聞組／台北21日電
中廣董事長趙少康表示，黃郁婷行為雖可議，但罪不至死。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康表示，黃郁婷行為雖可議，但罪不至死。(本報資料照片)

台灣競速滑冰女將黃郁婷穿中國大陸隊服爭議延燒，行政院要求教育部、體育署針對黃郁婷的「不當言行」進行調查、處分，總統府隨之表示支持，被視為府院賽後算帳。中廣董事長趙少康昨表示，黃郁婷行為雖可議，但罪不至死，行政院長蘇貞昌大動干戈、秋後算帳，「蘇貞昌、蔡英文請住手！」

台北中國時報報導，黃郁婷在北京冬奧賽前，上傳穿著友人相贈的中國大陸隊服影片，在台灣引發爭議。趙少康指出，黃郁婷比賽後繼續至美國訓練，蘇貞昌在此時秋後算帳，足顯其雞腸鳥肚、其器小哉，總統府不但不加勸阻，還加碼跟進踹一腳，府院動用國家機器追殺一名年輕運動員，簡直把「政治干涉體育」發揮到最高點。

趙少康批評，民進黨若在國際間被中共欺壓，就控訴「政治干涉體育」，在台灣卻因意識形態關門嚴打自己的體育選手，完全是雙重標準，有報導指出黃郁婷的言行惹怒綠營群眾，府院因此非要嚴懲她不可，黃郁婷雖可議，但罪不至死，民進黨不可以變成喊打喊殺的法西斯政黨。

本報系聯合報報導，國民黨立委李德維也批評，黃的行為可以被質疑，但依此理由政治審查，拿年輕選手當祭品，只是醜陋的政客在玩「仇中」的政治遊戲；若要這樣殺雞儆猴，乾脆明定清楚，所有與中國大陸一切有關的都徹底禁止。

國民黨立委葉毓蘭指出，黃郁婷固然做錯了，但錯更大的是教育部、中華奧會等主管機關，為何在賽前沒有給予明確的指引？現又在賽後放話法辦，是因為「狡兔死，走狗烹；飛鳥盡，良弓藏」？前無指導、中無警惕、後有處罰，這就不盡公允。

台灣代表團總領隊陳士魁表示，預計在4月冬奧檢討會議中進行詳細討論，決定是否懲處與如何懲處。民進黨立委許智傑認為，現在才2月，若拖到4月才處理，民怨可能會怪政府效率不彰而延燒，應該盡快處理。

教育部 民進黨 趙少康

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