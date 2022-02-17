蘭姆酒事件 立院建議設專責基金 外交部：研議可行方式

外交部發言人歐江安。(記者張加／攝影)

中國大陸不滿立陶宛 與台增進關係，拒收立陶宛蘭姆酒，後由台酒購入，立法院法制局建議外交部研究成立專責基金，因應涉外事件緊急需要。外交部今表示，將持續積極研議透過可行方式與管道，協助立陶宛應處中國大陸的霸凌 行徑。

立法院法制局研析指出，立陶宛因同意台灣在該國設立「駐立陶宛台灣代表處」，而遭到中國大陸貿易報復，不同意立陶宛2萬瓶蘭姆酒入關中國而漂流在海上；台政府適時協調台灣菸酒公司協助購入轉售，但在兩岸外交競爭日益激烈下，此類事件可能還會發生，建議外交部宜研究成立專責基金，因應此等涉外事件的緊急需要。

外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，為有效協助立陶宛應處中國大陸政經霸凌，同時加強台灣與立陶宛等民主夥伴經濟投資 連結，國發會成立中東歐投資基金與配套融資規畫，提供有利財務環境，協助立陶宛發展半導體、雷射、生醫等優勢產業；此外，台灣公私部門也紛紛透過採購、擴展台灣銷售通路、媒合廠商、分散市場、研商重整供應鏈等迅速作為，來表達對立陶宛的支持。

針對立法院法制局的建議，歐江安說，外交部歡迎各項具有建設性的建言，並將持續積極研議透過可行方式與管道，協助立陶宛應處中國大陸的霸凌行徑。

歐江安並表示，政府與人民將繼續同心協助立陶宛渡過難關、共同因應挑戰，彰顯台灣與立陶宛站在一起的決心，以及民主國家的團結精神。