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陸媒點名2藍委「暗獨」 朱立倫籲節制

記者賴錦宏、周志豪╱綜合16日電
國民黨立委林為洲。(本報資料照片)
國民黨立委林為洲。(本報資料照片)

大陸全國政協機關報「人民政協報」發文指國民黨立委林為洲和陳以信是「暗獨」人士，藍營裡有一批像林為洲、陳以信這樣的公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流，繼承李登輝「兩國論」路線的國民黨人。

國民黨主席朱立倫昨說，區域和平是大家共同的責任，任何造成區域和平的紛爭或緊張，都不是大家所期待的，希望各方說法都能夠相互節制。

人民政協報專文稱，台灣出現「明獨」和「暗獨」兩股勢力，暗獨是以反共之名行「反中」之實的國民黨內少數頑固派，很多時候和民進黨內反動派相互勾連合流，威脅兩岸和平，破壞兩岸交流。某種程度，這兩股勢力也造成台灣問題的產生、複雜化和久拖不決，阻礙了祖國和平統一的進程。

陳以信表示，他支持中華民國，最反對台獨，「支持中華民國絕不是反華」；民進黨政府最大失策就是單押美國，完全斷絕兩岸關係發展可能，反讓台灣陷入失衡危險中；中共不應把尋求穩定平衡的作法當作反華，否則就會嚴重誤判。

陳以信說，國民黨未來的路線，應是兼顧親美、和陸，呼籲朝野在對美與對陸關係取得平衡，就是要幫台海找到和平穩定策略，幫中華民國找到永續發展方法，幫國民黨找到重新執政路徑。

林為洲說，中華民國是主權獨立國家，現在範圍是台澎金馬，如果稱中華民國都要被稱為明獨、暗獨，那台灣大部分的人都叫台獨；將來兩岸怎麼處理要看兩岸，在台灣方面，要看台灣2300萬人的民意與意志決定。

林為洲說，民眾都希望兩岸之間維持和平關係，甚至可以共榮，但顯然最近不太平靜，北京軍機擾台情況更嚴重，最近甚至還逼近、侵入領空，這些動作讓兩岸更緊張，北京要負起很大的責任。

國民黨立委陳以信。(本報資料照片)
國民黨立委陳以信。(本報資料照片)

國民黨 中華民國 民進黨

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