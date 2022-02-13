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烏克蘭危機升高 台灣提升戰備因應「兩岸有事」

記者蔡晉宇／台北13日電
俄國大軍壓境，戰爭一觸即發。烏克蘭首都基輔居民12日走上街頭，展示「團結一心大遊行」，保家衛國，無懼俄國入侵。(路透)
俄國大軍壓境，戰爭一觸即發。烏克蘭首都基輔居民12日走上街頭，展示「團結一心大遊行」，保家衛國，無懼俄國入侵。(路透)

烏克蘭危機升高，台灣總統府和外交部昨天呼籲國人避免前往烏克蘭，目前在烏克蘭境內留學及工作的約25位台灣僑民，盡速離開烏克蘭。總統府強調，台海情勢與烏克蘭的局勢本質不同，國軍持續密切關注烏克蘭局勢及台海動態，逐步提升戰備程度，以因應各種狀態。

外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪，在談到烏克蘭緊張局勢表示，這有可能會牽動到民主與威權力量在印太地區的競爭，台灣正密切關注中國是否趁民主國家忙於應付東歐局勢之際對台發動攻擊。中國或俄羅斯可能不會在冬奧期間製造重大事件，冬奧結束後就很難預料。「但不論如何，針對任何主權國家的侵略、恫嚇或軍事攻擊都不應被容許」。

總統府發言人張惇涵表示，國軍目前持續加強監偵、有力因應，視區域和平穩定是各方的共同責任，也持續密切關注烏克蘭局勢及台海動態，持續加強聯合情報監偵，因應各種徵候及威脅，逐步提升戰備程度，以因應各種狀態。

張惇涵表示，國安會所組成的「烏克蘭情勢因應專案小組」皆有就烏克蘭局勢即時掌握評估，將持續密切關注烏克蘭情勢發展，並與相關國家密切聯繫合作，確實掌握各項重要訊息。

張惇涵指出，面對烏克蘭情勢所可能牽動的民生經濟等層面影響，行政院各部會將視局勢變化，就民生物價、物資及股匯市狀況，採取必要因應之措施。

張惇涵表示，面對俄羅斯與烏克蘭邊界緊張情勢有繼續升高可能，總統府仍呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定，也重申軍事絕對不是解決分歧的選項。

烏克蘭 俄羅斯 印度

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