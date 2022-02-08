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拜登政府再對台軍售 提供1億美元愛國者飛彈工程勤務

記者張文馨、張加、洪哲政／華盛頓－台北連線報導
圖為愛國者飛彈示意圖。(取材自美陸軍官網)
圖為愛國者飛彈示意圖。(取材自美陸軍官網)

美國政府7日宣布，批准售台愛國者飛彈工程勤務案，提供飛彈鑑測等相關設備和服務，美方將持續派技術代表到台評估保養愛國者飛彈，預算規模1億美元（約新台幣27.8億元），行政部門已通知國會。

所謂飛彈鑑測，在此指美方派技術代表來台評估保養愛國者飛彈，有前例可循。

台灣國防部與外交部分別透過聲明表達歡迎與感謝，外交部表示，拜登政府任內第二度、也是今年首度宣布的對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視；國防部說，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平與穩定。

美國國防安全合作局（DSCA）發布新聞稿表示，批准台灣提出的愛國者飛彈工程勤務案，包含工程服務與後續設計維護等，以維護並改善愛國者防空飛彈系統，該案規模約1億美元；主要承包商為雷神公司和洛馬公司，為期5年。

DSCA表示，這項擬議的軍售案將有助台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力，台灣可用其來嚇阻區域威脅與強化捍衛家園。

DSCA表示，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可信的防衛能力。

新聞稿指出，此次軍售有助強化台灣的安全，且有助區域的政治穩定、軍事平衡、經濟與進步；也不會改變該區域的軍事平衡。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透過聲明表示，樂見登政府落實確保支持並維持台灣軍備的承諾，面臨中國大陸持續成長的威脅，持續軍事現代化是必須的，維持台灣現有軍備也很重要，台美應該尋求將台灣飛彈能力整合入美國區域架構中，包含與日本和澳洲等盟國合作。

國防部 拜登 澳洲

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