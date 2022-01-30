賴清德與美眾院議長波洛西 視訊半小時

賴清德結束宏都拉斯的訪問，返台前過境舊金山，在下榻飯店與美國眾議院議長波洛西舉行視訊對談。（記者李榮／攝影）

副總統賴清德 結束出訪宏都拉斯行程後，28日到達舊金山，在下榻飯店與美國眾議院議長波洛西 舉行視訊對談。駐美代表蕭美琴轉述，賴清德感謝波洛西長期為台灣發聲，波洛西近期也主導提出眾議院版本的「美國競爭法案」，納入多項支持台灣的條文，期盼未來在台美關係持續合作。

蕭美琴指出，波洛西的選區就在舊金山周邊，波洛西非常歡迎賴清德到訪，賴兩年前訪美參加祈禱早餐會時就曾見過波洛西，當天對話中，賴清德推崇波洛西長期積極為全球民主人權發聲，也是備受國際社會尊崇的人權捍衛者，請波洛西繼續領導捍衛人權普世價值。

蕭也說，當天談話的重點跟議題，包含安全、經濟及價值領域，這些是台美間重要的利益和共同價值。波洛西長期是台灣堅定友人，支持台灣參與國際組織，尤其是世界衛生組織（WHO ）；波洛西還曾親自對WHO秘書長表達，以台灣防疫表現，應讓台灣參與WHO。

蕭美琴表示，除了台海周邊情勢，波洛西也很關心中國大陸的人權議題，包括今年北京冬奧及各國關注中國人權的狀況，也討論到現在烏克蘭的情勢，話題多元深入；波洛西也表達，未來不管是在華盛頓、台北或透過視訊，還是希望有機會進一步與賴清德交換意見。

視訊時，賴清德還特別拿出兩年前會面的照片，波洛西也會心一笑；當天談話大約半小時，兩人就像老友交談。