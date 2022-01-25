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突破第一島鏈 陸艦常駐台東方海域 專家：為攻台演練

台灣新聞組／台北25日電
解放軍071型兩棲船塢登陸艦「長白山號」（前）2014年在海盜出沒的亞丁灣為商船護航。去年11月，解放軍派出兩艘同型艦在花蓮外海演練登陸作戰。（中新社）
解放軍071型兩棲船塢登陸艦「長白山號」（前）2014年在海盜出沒的亞丁灣為商船護航。去年11月，解放軍派出兩艘同型艦在花蓮外海演練登陸作戰。（中新社）

英國金融時報報導，中國大陸解放軍海軍艦艇持續出現在日本南方、台灣東方海域，顯示解放軍海軍已首度突破北起日本、南至菲律賓的第一島鏈，持續部署在第一島鏈以東海域。專家認為，陸方正為未來可能發生的台海戰爭演練，屆時西太平洋將是中國大陸與美國潛在衝突爆發主要地區，並稱陸方意在切斷台灣撤退後路和美軍支援通道。

台灣、日本和美國官員指出，至少過去六個月，解放軍海軍驅逐艦和飛彈護衛艦已輪流在琉球群島（日本稱南西諸島）南端的東方與南方海域巡航。一名美國國防官員表示，解放軍海軍過去一年已加強在台灣和琉球群島間西太平洋海域的部署。他說，這片海域現在常有一艘解放軍軍艦航行，且時常又有另一艘軍艦陪同。

台灣和日本國防專家表示，解放軍海軍的動向顯示，陸方正為未來可能發生的台海戰爭關鍵局勢演練，包括攻擊台灣東海岸空軍基地，及切斷美軍從日本和關島支援台灣的通道。

解放軍海軍的新動作，加速美日發展聯合軍事行動計畫，因應潛在的台海危機。熟悉美日相關會談的消息人士指出，過去解放軍海軍在附近海域的活動，被解讀為是關於釣魚台群島（日本稱尖閣諸島），「如今情勢已更明朗，這些行動為琉球群島和台灣帶來風險」。

這名消息人士說，美日的優先方案是，準備在緊急狀況時將配備移動式火箭發射器的美軍陸戰隊部署至琉球群島。「海馬斯多管火箭系統」將威脅琉球群島附近作業的陸方艦艇。

美2航母戰鬥群 奔南海演訓

另外，美國國防部24日表示，美軍卡爾文森號、林肯號航空母艦打擊群23日駛入南海爭議海域進行訓練。一名高階指揮官說，此舉意在表示對區域盟友的支持，並展現美方「對抗惡意影響」的決心；美方聲明強調，所有訓練行動都將依據國際法，在國際水域進行。

日美於本月17日至22日間舉行聯合訓練，日方派出號稱準航母的大型直升機護衛艦日向號，美方則派出卡爾文森號、林肯號及兩棲突擊艦與驅逐艦等，總計日美共十艘艦艇參與。

美軍卡爾文森號航空母艦（前）和林肯號航空母艦（後）22日通過菲律賓海前往南海演練...
美軍卡爾文森號航空母艦（前）和林肯號航空母艦（後）22日通過菲律賓海前往南海演練。（取材自臉書）
東亞島鏈示意圖 製表／羅方妤
東亞島鏈示意圖 製表／羅方妤

解放軍 日本 釣魚台

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