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立陶宛蘭姆酒 遭陸退貨將在台開賣 引爆網路論戰

台灣新聞組／台北23日電
立陶宛蘭姆酒舊酒標是簡體字（右），台酒趕製繁體字酒標（左）覆蓋，外包裝印兩國國旗（紅圈處）。（記者曾健祐／攝影）
立陶宛蘭姆酒舊酒標是簡體字（右），台酒趕製繁體字酒標（左）覆蓋，外包裝印兩國國旗（紅圈處）。（記者曾健祐／攝影）

立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立，引發中國大陸抵制，立陶宛原運往寧波一批蘭姆酒遭退貨，台灣菸酒公司購入後昨天開櫃。台酒表示，這是首次從國外進口蘭姆酒，單瓶售價600元，預計大年初一開賣，未來包裝將印上台灣、立陶宛雙方國旗，總統府、外交部、圓山飯店等都來電洽詢，「不怕賣不出去，只怕賣不夠」。

台灣駐立陶宛代表日前透過財政部聯繫，去年12月18日告知這批酒在海上漂泊，詢問台方能否接收？台酒立即承諾兩萬多瓶萊姆酒全部接收，歷經塞港波折，1月18日才進基隆港，昨開櫃。

由於兩萬多瓶蘭姆酒都是裸瓶包裝，台酒董事長丁彥哲指出，為讓消費者更加認同珍貴感，特別在外包裝、酒標印上台灣、立陶宛雙方國旗，之前瓶身標籤是簡體字，會緊急製作繁體字酒標覆蓋貼上。

立陶宛蘭姆酒將在台開賣引發網路熱議，看法相左的網友彼此論戰。有網友留言：「疫苗專用別人送的，蘭姆酒也挑別人不要的」、「盤子(凱子)台灣不是浪得虛名」、「乾脆養立陶宛算了」、「什麼時候建交？台灣不要只會當工具人，好嗎？」；但也有網友說：「想買耶！就怕搶不到」、「沒人強迫你買，不想買的就離開不必來酸」、「就算我不喝酒我也要買一支當友好紀念」。

立陶宛 財政部 疫苗

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