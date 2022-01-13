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RCEP生效 國台辦招手：台企可享優惠

記者賴錦宏呂佳蓉／台北13日電
RCEP今年元旦生效，國台辦指出，在大陸的台企可享RCEP成員方的關稅和原產地規則優惠。（中新社）
RCEP今年元旦生效，國台辦指出，在大陸的台企可享RCEP成員方的關稅和原產地規則優惠。（中新社）

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）今年元旦起正式生效，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，歡迎更多台商台企到中國大陸投資興業，享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，打開更廣闊的市場。陸委會則呼籲台商注意相關風險，做好風險管控規畫，確保本身安全及投資權益。

陸委會還指出，近年大陸投資環境面臨很多挑戰，除了美中經貿戰、科技戰，以及中國大陸推行反壟斷、數據安全法、「共同富裕」等經濟社會風險。此外，又增加所謂「台獨清單」等政治風險強制措施，對在陸投資經營台商企業增加許多風險與不確定性。

RCEP成員包括東協十國和中國大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭，區域經濟整合占全球GDP約三成，涵蓋逾22億人口。

朱鳳蓮昨在例行記者會中表示，RCEP生效後，區域內90%以上貨物貿易將逐步實現零關稅，貿易成本和商品價格將大幅降低，特別在石化、機械、紡織、農業等重點領域將更為明顯。

朱鳳蓮表示，在大陸的台資企業可充分享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，打開更廣闊市場。同時，中國大陸各項區域發展規畫、支持企業融入高質量發展的政策措施，以及加快改革開放等各項紅利疊加，將為台胞台企帶來更大的發展空間、提供更多發展機遇。

朱鳳蓮還稱，加強兩岸經貿合作，台灣經濟才能發展。「任何出於政治私利干擾、阻礙兩岸經貿的做法都是不智的」。

此外，針對近日網上流傳共軍在訓練中用客家話和閩南語喊話的影片，朱鳳蓮稱，有關演訓活動，是針對極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。她說，「台灣同胞是血濃於水的一家人，我們永遠不會把台灣同胞當作敵人。」

被問及海協會副會長孫亞夫日前在受訪時指，中共20大可能提出對台新主張與部署，朱鳳蓮僅重申，將貫徹落實新時代中共解決台灣問題的總體方略和對台工作的決策部署，粉碎台獨分裂圖謀，反對外部勢力干涉，繼續推動兩岸關係和平發展、融合發展。

RCEP 投資 關稅

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