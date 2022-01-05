我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

F16V對上共軍殲16 兩型機已在台海空域交手

王翠琪
空軍第四聯隊5日上午展示F-16「大象走路」科目。（記者洪哲政／攝影）
空軍第四聯隊5日上午展示F-16「大象走路」科目。（記者洪哲政／攝影）

空軍嘉義第四聯隊今天上午展示嘉義F-16V警戒機堡6分鐘待命班緊急：起飛效率，現場雙機滑出第一架機5分30秒即可在跑道上推，以軍用推力緊急起飛。聯隊飛官證實，「鳳展專案」性能提升的F-16V與共軍殲-16戰機已有交手攔截的紀錄。

空軍司令部今(5)日表示，為使國人瞭解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部特於農曆過年前夕，辦理「國軍111年春節加強戰備媒體參訪活動」，邀請國內媒體參訪空軍第四聯隊，以「飛行聯隊加強戰備」為背景，藉由「F-16緊急起飛、「大象走路」科目，展現空軍捍衛領空的能力與決心，同時首度近距展示F-16戰機性能提升的「聯合頭盔瞄準系統」。

嘉義機場上午空際攏罩霧霾，跑道上集結的12架F-16V戰機靠著垂直尾翼上明滅的航行燈標示左右、慢速推進，在隆隆的發動機巨響中實施軍迷所稱的「大象走路」，以高默契的地面豪華隊型，展示接裝F-16V戰群戰力。

此外，基地也展示嘉義F-16V戰機警戒機堡6分鐘待命班，警鈴響後，F-16V 雙機自3、4號機堡内滑出，第一架機5分30秒即可在跑道上推AB起飛，第二架在5秒58秒左右升空，趕赴目標空域接敵。

負責展示F-16戰機性能提升的「聯合頭盔瞄準系統」的 23作戰隊少校顏祥陞表示，四聯隊F-16V戰機，他個人一、二月前曾攔截過共軍殲16戰機，他說因共機頻繁進入我防空識別區，每個四聯隊飛行員都有這個經驗，每個升空訓練批次都會實施攔截，「經驗豐富」。

共軍殲16戰機去年闖我防空識別區計344架次，顏祥陞也認為架次愈來愈多，四聯隊會採取緊急升空增派兵力因應的動作。

空軍司令部表示，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵時刻以最高標準，落實各項戰演訓任務，確保我空軍戰力的發揮；此次展現平時訓練成果，捍衛我領空安全，有信心確保國人能安心歡度農曆新年。

空軍第四聯隊5日上午展示飛行聯隊加強戰備科目。（記者洪哲政／攝影）
空軍第四聯隊5日上午展示飛行聯隊加強戰備科目。（記者洪哲政／攝影）
負責展示F-16戰機性能提升的「聯合頭盔瞄準系統」的 23作戰隊少校顏祥陞。（記...
負責展示F-16戰機性能提升的「聯合頭盔瞄準系統」的 23作戰隊少校顏祥陞。（記者洪哲政／攝影）

共軍 國防部 機場

上一則

積欠千筆停車費…千萬透天厝將被查封 他馬上繳清

下一則

蔡賴蘇將聯手挺昶 張亞中：萬華人教訓他們 替百姓出氣

延伸閱讀

美國林肯號航艦啟程巡航印太 首搭載F-35C戰機

美國林肯號航艦啟程巡航印太 首搭載F-35C戰機
國台辦：粉碎台獨圖謀 台海鬥爭明年恐更尖銳

國台辦：粉碎台獨圖謀 台海鬥爭明年恐更尖銳
中日將建立軍事熱線 日防長：台海對日本安全至關重要

中日將建立軍事熱線 日防長：台海對日本安全至關重要
防中國竊密合約限制多 阿聯暫停美F-35戰機交易

防中國竊密合約限制多 阿聯暫停美F-35戰機交易

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天