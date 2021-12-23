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諷民進黨「敢說不敢做」 國民黨議員提案改國號

記者鄭維真／台南23日電
國民黨台南市議員蔡育輝諷民進黨敢說不敢做、只會騙選票，臨時動議提案國號改為台灣共和國，台南議會無異議通過。(記者鄭維真／攝影)
國民黨台南市議員蔡育輝諷民進黨敢說不敢做、只會騙選票，臨時動議提案國號改為台灣共和國，台南議會無異議通過。(記者鄭維真／攝影)

台南市府原規畫11月12日在台南公園兒童科學館旁重豎國父孫中山銅像，因各界爭論不休喊卡，此案延燒到議會，國民黨議員認為文化局對銅像遷移說話不算話，昨天要求刪除左鎮化石園區預算民進黨議員嗆別牽扯政治，藍綠交鋒後，國民黨議員蔡育輝指「連國父都不尊重、別再騙選票了」，提案建請中央將國號改為台灣共和國，四名泛藍議員附議，且沒人反對，議長郭信良敲槌通過。

市長黃偉哲說，對議會決議表達高度尊重，提案會送到中央，再等待內政部回函。

文化部核定左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫總經費300萬元(台幣，下同)，文化局爭取時效盼議會同意墊付，市議會昨天審查時，國民黨議員王家貞不滿國父銅像遷移未果，痛斥市府沒誠信，要求刪除150萬元；「兩者不該混為一談！」民進黨議員蔡筱薇、陳怡珍、蔡旺詮都認為，不該因銅像刪左鎮化石館預算，影響地方觀光發展。

議員呂維胤說，別將預算牽扯政治，孫中山主張台灣獨立，「國父信徒也應支持台灣獨立」，對此，國民黨團書記長李中岑不滿地說，國父銅像遷移已由文資處決議放在兒童科學館旁，後卻改口須先取得社會共識，國民黨並非杯葛預算，而是針對市府說話不算話，最後議長郭信良敲槌刪除10萬元。

隨後國民黨議員蔡育輝、盧崑福在臨時動議提案乾脆建請中央將中華民國改名為台灣共和國，盧崑福批民進黨只會騙選票，不敢宣布台灣獨立，由於洪玉鳳、周奕齊等議員附議，沒人反對，郭信良敲槌通過提案。

國民黨議員謝龍介說，中華民國相當神聖，議員提案的出發點是反諷民進黨敢說不敢做、只會玩弄民意，但要更名台灣共和國恐誤導視聽，眼前重要的是市府要對銅像議題深思熟慮，照決議執行。

國民黨 預算 民進黨

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