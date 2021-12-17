習智囊汪毅夫：反共藍、台獨綠 阻礙統一的敵對力量

新任大陸全國台研會會長汪毅夫，一度被視為習近平人馬。（中新社資料照片）

被視為中共總書記習近平涉台智囊的大陸「全國台灣研究會」會長汪毅夫發文稱，國民黨 「頑固派」和民進黨 「反動派」同質化是危險的，都是阻礙統一的主要敵對力量，呼籲大陸應傾力支持「愛國統一力量」。

祖籍台南的汪毅夫曾在1998年至2008年擔任福建省副省長，2012年任大陸全國台聯會長，2020年12月接替大陸前國務委員戴秉國任台研會長。汪毅夫與台灣素有淵源，被視為與習近平親近的涉台智囊。

針對當前兩岸關係，汪毅夫15日在香港中評社發表題為「台灣問題與研究台灣問題的立場」文章稱，逆潮流而動謂之「反動」，民進黨內死硬堅持「台獨」主張者，從陳水扁到蔡當局，都是民進黨反動派。

汪毅夫又稱，必須認識到，「反共」立場和「台獨」主張在性質上都是反動的，國民黨「頑固派」、民進黨「反動派」的同質化傾向是危險的。

他進一步指，民進黨反對「一國兩制」，國民黨也有人高分貝反對「一國兩制」。國民黨最近宣布的新政綱居然把反對「一國兩制」與反對「台獨」並列。

汪毅夫稱，最早反對「一國兩制」並將其汙名化者正是國民黨「頑固派」。1984年前總統蔣經國曾發文，指「一國兩制」是「蠱惑自由世界，製造和平共存的假象」。

他強調，堅持「反共」立場的國民黨頑固派，和堅持「台獨」主張的民進黨反動派，都是製造台灣問題、妨礙解決台灣問題、阻礙實現統一的主要敵對力量。

汪毅夫還稱，台灣黨外運動最初並不涉「台獨」傾向，但不少參加黨外運動的人「似乎是國民黨反共教育 的優等生」，頭腦裡有國民黨「反共教育的流毒」。

汪毅夫稱，對台灣內部政治力量，中共研究台灣問題的立場，應傾心傾力支持台灣「愛國統一力量」。