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公投主打抗中保台 陸批綠騙局 疾呼別當「塔綠班」

特派記者賴錦宏／北京16日電
國台辦發言人馬曉光（見圖）批評民進黨當局將公投上升為「抗中保台」，「這完全是個騙局」。（本報資料照片）
國台辦發言人馬曉光（見圖）批評民進黨當局將公投上升為「抗中保台」，「這完全是個騙局」。（本報資料照片）

台灣的四大公投18日即將登場，中國大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，陸方對這項公投涉及經濟民生及公共政策沒有看法；他還指民進黨當局將公投上升為「抗中保台」，「這完全是個騙局」。

馬曉光稱，民進黨當局在四項公投上又在進行政治操弄，其中一個伎倆就是把投不投票、投什麼樣的票上升為「抗中保台」。他強調，這四項公投涉及台灣經濟民生和一些公共政策，對此，大陸沒有什麼特定的看法。

馬曉光稱，「民進黨當局為一己私利，近來又在使出慣用伎倆對四項公投進行政治操弄。一方面與美、日等親台政客勾連恐嚇台灣民眾，另一方面又故意『碰瓷』大陸，藉此製造反中民粹，掩蓋其傷害台灣民眾利益、甘願被外國勢力予取予求的本質。」他呼籲台灣民眾要擦亮眼睛，不要被這種政治操弄所蒙蔽。

談及新媒體的作用時，馬曉光還向兩岸網友喊話，他指出，作為大陸的網民，希望「大家能提高警惕，掌握政策尺度，絕不上當，絕不被民進黨當局和綠營網軍帶亂節奏」。他說，大陸網友在「堅決回擊煽動兩岸同胞仇視對立，鼓吹台獨」的同時，更要「注意團結，爭取廣大台灣同胞，要做到『反台獨不反台灣』」。

馬曉光還呼籲台灣網民，希望他們能夠「衝破民進黨當局和外部勢力相互勾連的屏障，不要害怕打壓，不要害怕刪號，勇敢地發出擁護兩岸關係和平發展的理性聲音來，不要讓台灣的互聯網變成民進黨政府豢養的『1450』、『塔綠班』等『魑魅魍魎橫行的修羅場』」。

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