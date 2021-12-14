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技術問題？唐鳳被消失 藍：認清美方給的國際現實

台灣新聞組／台北14日電
行政院政務委員唐鳳日前參加美國「民主峰會」座談場次。（截自民主峰會影片）
行政院政務委員唐鳳日前參加美國「民主峰會」座談場次。（截自民主峰會影片）

路透報導指台灣政務委員唐鳳參與「民主峰會」，其簡報地圖將台灣與中國大陸標示不同顏色，致後續發言畫面消失。外交部發言人歐江安昨指出，美方已向台方說明是技術問題，台美也已就該技術性問題充分溝通，雙方關係穩固友好。

民進黨立委羅致政說，美國對於兩岸問題有其一定的框架存在，但台灣不用過度解讀民主峰會上發生這樣的插曲，更重要是台灣的確參與民主峰會。

羅致政說，對於所謂的一中框架，或台美中三角關係之間存在的一些框架，並不影響台美實質關係的推動。

台灣世代教育基金會執行長陳冠廷則說，以美國國務院的說法為準，他認為不需要過度解讀此事後面的政治意義，因為台灣參與民主峰會本身已具很大政治意義。

國民黨立委洪孟楷表示，所謂技術性問題，是外交部自己掩飾或是找台階下，國人都看得很清楚；主辦單位雖已給出說法，但外交部還是要認知到美國對於中華民國給予的國際現實，努力捍衛好國家主權才是最重要的事。

歐江安昨回覆媒體表示，美方事後在第一時間已向台方說明，這是因為峰會控制中心出現技術問題，美方肯定唐鳳的專業能力與貢獻。

民眾黨立委張其祿表示，此事有國際及兩岸關係上的敏感性，現以技術問題帶過，只能說是無奈和妥協下的結果。

民主峰會 中華民國 國務院

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