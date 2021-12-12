盟邦相助 巡防艦案戰鬥系統有譜

海軍新一代巡防艦計畫傳出有變，但海軍早已另行對外找到合適的戰鬥系統，未來盟邦會協助台灣購得，圖為成功級巡防艦。(本報資料照片)

海軍新一代巡防艦最近傳出可能暫緩，縮小為2000噸的二代二級艦。據指出，海軍並未暫擱巡防艦原型艦造艦案，相關預算 還在立法院審查，如暫擱計畫，那就成了海軍欺騙立法院。由於中科院研發巡防艦戰鬥系統無法滿足海軍需求，海軍已另找到合適的戰鬥系統，未來盟邦會協助台灣自某國購得這套新穎的戰鬥系統。

海軍早先規畫2019年到2026年完成新一代巡防艦第一艘原型艦，直到2021年12月，原型艦雖早完成設計，但遲未能開工起造，主要原因是中科院研發戰鬥系統進度落後，研發產品性能無法滿足海軍需求，但是某軍備系統高層幾年來出手護航中科院，不肯放棄中科院為造艦主合約商，導致造艦工程延宕多年，直到護航中科院的高層人士離開後，巡防艦案現轉機。

據了解，海軍早就判斷中科院可能研發失敗，私下另闢蹊徑，找到特定國家研發生產的戰鬥系統，並曾實地訪視，對方也向台方提出簡報，至於未來要如何避開敏感國際局勢，順利取得戰鬥系統裝備，已有盟邦願意協助。

巡防艦案歷經嚴德發、邱國正兩位國防部 長，海軍的態度都一樣，趕快造好原型艦，這是海軍的重大建軍案，不能讓中科院隨便搞，海軍已不打算隱忍，明年改由台船擔任主合約商。

據指出，4500噸新一代巡防艦，設計圖早已完成，最近有人放話將改為2000噸的輕型巡防艦，但從巡防艦改為輕型巡防艦，等於要全部重新設計，裝備可能都還要重新挑選，等於是另外一種船，兩種不一樣的案子，難道不用重新建案？

相關人士說，海軍巡防艦的預算還在立法院審查，某人像是掮客，四處放話變更為2000噸，輕型巡防艦這個案子沒有列在預算書中，就算明年想要造輕型巡防艦，也必須要有相關預算科目才行。