海峽論壇廈門登場 藍促保障兩岸青年交流

國民黨副主席夏立言（右）10日在廈門海峽論壇青年論壇中致詞，並與其「老朋友」大陸國台辦副主任龍明彪線上交談。（記者賴錦宏／攝影）

第13屆海峽論壇等多起活動昨天在廈門相繼舉行，中國國民黨 副主席夏立言在第19屆兩岸青年論壇提出三建議，應盡力保障兩岸青年正當交流權益；擴大交流的深度和廣度，推動形成共同的歷史記憶和認同；營造對青年友善、溫馨、開放的交流發展環境，通過持續交流、相互理解來求同存異、化解分歧。

夏立言昨以視訊方式表示，隨著近年來兩岸交流遭遇一些挫折，兩岸青年交流不可避免地也陷入困境。他提出三個方向：第一，兩岸都應該盡力保障兩岸青年合法正當交流的權益，尤其是求學、工作與通婚。

第二，兩岸青年交流應該擴大交流的深度和廣度，必須增加雙方從政治、經貿等社會、歷史、文化各層面的深刻認知，相互理解。

第三，應爲兩岸青年創造友善、尊敬、開放的一個交流和發展環境，要秉持著求同存異的理念，透過持續的交流，相互的理解，從而化解分歧，消弭兩岸的距離感。

新黨主席吳成典表示，海峽論壇舉辦的意義非常重要，台灣人不要怕統戰，並呼籲兩岸儘快恢復金廈兩岸「小三通」。

第13屆海峽論壇主論壇將於今天上午舉行，大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一將於會前會見來廈參會的台灣嘉賓。