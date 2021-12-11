我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

海峽論壇廈門登場 藍促保障兩岸青年交流

記者賴錦宏／台北11日電
國民黨副主席夏立言（右）10日在廈門海峽論壇青年論壇中致詞，並與其「老朋友」大陸國台辦副主任龍明彪線上交談。（記者賴錦宏／攝影）
國民黨副主席夏立言（右）10日在廈門海峽論壇青年論壇中致詞，並與其「老朋友」大陸國台辦副主任龍明彪線上交談。（記者賴錦宏／攝影）

第13屆海峽論壇等多起活動昨天在廈門相繼舉行，中國國民黨副主席夏立言在第19屆兩岸青年論壇提出三建議，應盡力保障兩岸青年正當交流權益；擴大交流的深度和廣度，推動形成共同的歷史記憶和認同；營造對青年友善、溫馨、開放的交流發展環境，通過持續交流、相互理解來求同存異、化解分歧。

夏立言昨以視訊方式表示，隨著近年來兩岸交流遭遇一些挫折，兩岸青年交流不可避免地也陷入困境。他提出三個方向：第一，兩岸都應該盡力保障兩岸青年合法正當交流的權益，尤其是求學、工作與通婚。

第二，兩岸青年交流應該擴大交流的深度和廣度，必須增加雙方從政治、經貿等社會、歷史、文化各層面的深刻認知，相互理解。

第三，應爲兩岸青年創造友善、尊敬、開放的一個交流和發展環境，要秉持著求同存異的理念，透過持續的交流，相互的理解，從而化解分歧，消弭兩岸的距離感。

新黨主席吳成典表示，海峽論壇舉辦的意義非常重要，台灣人不要怕統戰，並呼籲兩岸儘快恢復金廈兩岸「小三通」。

第13屆海峽論壇主論壇將於今天上午舉行，大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一將於會前會見來廈參會的台灣嘉賓。

國民黨

上一則

林秉樞案不查金流？柯文哲：不敢去做就是有問題

下一則

英媒：尼加拉瓜大選前 台灣允貸款1億美元

延伸閱讀

黑白集／草根的海峽論壇 蔡政府為何最怕？

黑白集／草根的海峽論壇 蔡政府為何最怕？
命案槍手自陸押解返台 癲癇發作急送醫

命案槍手自陸押解返台 癲癇發作急送醫
台殺人槍手潛逃廈門 國台辦允諾遣回

台殺人槍手潛逃廈門 國台辦允諾遣回
陸委會：不希望視訊參加海峽論壇

陸委會：不希望視訊參加海峽論壇

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47

台灣首名千萬訂閱YouTuber誕生 曾遭中國封殺

2021-12-07 14:10
立委高嘉瑜男友林秉樞家暴事件，衍生民進黨派系間矛盾問題。本報系資料照片

幕後／高嘉瑜男友林秉樞遊走各派系 被騙的人恐比檯面上多

2021-12-06 16:12

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效