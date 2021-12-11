前外長程建人：別認為美國在 就可穩住邦交國

美國召開民主峰會時，尼加拉瓜 奧蒂嘉政府二度宣布與中華民國斷交，1990年曾與尼國進行復交談判的前外交部長程建人說，美國始終不喜歡奧蒂嘉，奧蒂嘉也早就不爽美國了，台灣「不要認為只要有美國在，邦交 國就能穩住」。

據台北中國時報報導，程建人說，美國為了對抗中國，確實在很多地方都有幫忙台灣，很多與台灣有邦交關係的國家都是不民主國家，只是美國不希望台灣被孤立，所以都有在幫忙挺住，宏都拉斯就是最好的例子。

程建人認為，尼加拉瓜就是跟美國關係太差了，而奧蒂嘉也早就不爽美國了，因此美國實在無法影響尼加拉瓜，這次斷交看似突然，其實幕後應該已經運作一段時間了。

另外，經濟學人撰文指出，「他國暴君（despots）助奧蒂嘉繼續掌權」，委內瑞拉、古巴 和俄羅斯都力挺，可稱「大惡棍所見略同」；如今結交中國大陸，奧蒂嘉想必更高枕無憂。

經濟學人指出，奧蒂嘉選前肆無忌憚打壓對手，自5月，尼國當局至少逮捕七名潛在的總統候選人和數十名批評者，指控「破壞國家主權」，就連1990年大選擊敗過奧蒂嘉的前總統查莫羅夫人女兒克利斯蒂安娜也無法倖免；

尼國多數媒體都被奧蒂嘉家族子女或盟友控制，獨立記者多流亡海外。委內瑞拉獨裁者馬杜洛祝賀奧蒂嘉勝選，他的政府提供資金，協助奧蒂嘉把持媒體。古巴共產政權也支持；俄羅斯外長拉夫羅夫則不滿拜登批評尼國選舉的發言。有了這些盟友，加上新結交的中國大陸，奧蒂嘉想必能繼續穩坐大位。