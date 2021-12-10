尼加拉瓜與台斷交 中學者：台灣邦交國最終恐歸零

尼加拉瓜10日在天津與中國簽署復交公報。新華社

中美洲國家尼加拉瓜 10日宣布與台灣斷交，並與中國復交。上海東亞研究所助理所長包承柯表示，這是很正常的趨勢，台灣國際空間未來還會越來越小。他說，「實際上還有很多國家也想和台灣斷交，跟中國建交，這是大趨勢所向，台灣最後面臨的將是所謂建交國只剩下個位數，或者走向零的可能性。」

尼加拉瓜稍早宣布與台灣斷交，並承認中華人 民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。隨後，中國10日上午就在天津與與尼加拉瓜簽署「中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報」，宣布兩國復交。

對此，包承柯表示，這是一個正常趨勢，顯示出台灣的影響力越來越小，中國的影響力增加，台灣現在的邦交 國，都在開始考慮未來自身的發展，「走出同台灣建交的狀態，然後和中國建交。」

他指出，第一，中國的經濟發展、影響力在增加；第二，中國在防疫方面做的非常好，包括疫苗開發、提供、援助等層面，都使得一些和中國有關係的國家受到不同層度的幫助和支持，中美洲的這些國家現在出現這樣的變動，是很自然的。

「實際上還有很多國家也想和台灣斷交，跟中國建交，這是大的趨勢所向，我想這也是民進黨當局要面對的問題」，包承柯說。

他還提到，台灣今天的國際空間和交往主要倚靠美國的意識形態價值觀在支持，「如果沒有美國的強勢施壓，可能會有更多國家和中國建交，實際上台灣最後面臨的就是建（邦）交國只剩下個位數，或者走向零的可能性」。他說，如果沒有美國施壓，台灣邦交國馬上就會掉到只剩八、九個的狀態，而不是現在的14個，未來這樣的趨勢還會更為明顯。

包承柯表示，所有和台灣斷交並與中國建交的國家都拿過台灣不少援助，「但不起了作用」。他預期，台灣未來的國際空間會越來越小。

「更多國家會接受台灣是中國一部份的方向在發展，在這樣的大背景下，民進黨當局還要搞台獨、還要搞所謂的國際空間，是無意義的作為、沒有價值的努力，最後花了很多台灣老百姓財稅的錢去援助這些國家，得不到糖吃，也得不到人民的認同。」

他強調，回過頭來台灣還是要解決兩岸之間的問題，而不是迴避。