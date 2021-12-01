我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

新聞評論／除籍算計選票 蔡政府寧「錯殺」

聯合報社論
受到連兩年疫情影響，許多旅居海外民眾因種種因素不便返鄉，依《戶籍法》規範，據傳將有20萬人因此遭到「除籍」。(本報資料照片)
受到連兩年疫情影響，許多旅居海外民眾因種種因素不便返鄉，依《戶籍法》規範，據傳將有20萬人因此遭到「除籍」。(本報資料照片)

受到連兩年疫情影響，許多旅居海外民眾因種種因素不便返鄉，依《戶籍法》規範，據傳將有20萬人因此遭到「除籍」。不少朝野立委認為，民眾因疫情及隔離管制無法返台，屬於「不可抗力因素」，政府應該給予特別通融。行政院長蘇貞昌也承諾，將請主管機關研議；未料內政部長徐國勇卻蠻悍地說，除非修法，沒有通融的餘地。

去年很多台商和旅外國民沒有返台，主要是因旅居國疫情嚴重，加以每次出入境各要14天隔離，一來一往就有將近一個月在隔離無法動彈，耗掉許多金錢和時間成本。今年的問題則更雪上加霜，是政府準備的防疫旅館數量嚴重不足，許多民眾即使想要返台過年團聚，卻因訂不到防疫旅館而被拒於國門之外。這種「有家歸不得」的焦慮，分明咎在政府，結果卻是旅外國民要受到除籍的懲罰，這公平嗎？

連蘇貞昌都承認，因疫情無法返台「不可歸責」於民眾，政府會請相關部門研議出解決辦法。但這個「相關部門」，卻是一向與他意見相左的內政部長徐國勇，兩周過去了，徐國勇的答覆是「沒有裁量的餘地」，除非修《戶籍法》，兩年沒入境就會被除籍。

事實上，這些有家歸不得的旅外民眾，真正在意的除籍後果，未必只是健保或勞保年金之給付，而是他們「參政權」的喪失。一旦被強制移除戶籍而無法及時恢復，這些民眾即無法行使投票權，包括縣市長選舉乃至公民投票的權利都喪失。從民進黨的角度看，這或許正是徐國勇不留情面堅持要執行兩年除籍規定的原因所在。尤其，數量龐大的旅居大陸工作之台商台幹，在蔡政府眼中，可能均被視為非綠色陣營的支持者。因此，極力防堵只是剛好而已，就算可能「錯殺」也在所不惜。

疫情 投票 防疫

上一則

高嘉瑜男友曾家暴父母 持裸照恐嚇殺前女友

下一則

重啟核四公投 綠漸扭轉局勢 最新民調3：1

延伸閱讀

黑白集／蘇貞昌威權粗暴 反毒豬就趕出去

黑白集／蘇貞昌威權粗暴 反毒豬就趕出去
黑白集／同島一命成空話 陳其邁拒收垃圾 蘇貞昌怎收拾

黑白集／同島一命成空話 陳其邁拒收垃圾 蘇貞昌怎收拾

蘇貞昌自誇五倍券：比買票還「齊勻」

蘇貞昌自誇五倍券：比買票還「齊勻」
蘇貞昌令政務官公投立場一致 藍：民主倒退

蘇貞昌令政務官公投立場一致 藍：民主倒退

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣