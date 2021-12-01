新聞評論／除籍算計選票 蔡政府寧「錯殺」

受到連兩年疫情影響，許多旅居海外民眾因種種因素不便返鄉，依《戶籍法》規範，據傳將有20萬人因此遭到「除籍」。(本報資料照片)

受到連兩年疫情 影響，許多旅居海外民眾因種種因素不便返鄉，依《戶籍法》規範，據傳將有20萬人因此遭到「除籍」。不少朝野立委認為，民眾因疫情及隔離管制無法返台，屬於「不可抗力因素」，政府應該給予特別通融。行政院長蘇貞昌也承諾，將請主管機關研議；未料內政部長徐國勇卻蠻悍地說，除非修法，沒有通融的餘地。

去年很多台商和旅外國民沒有返台，主要是因旅居國疫情嚴重，加以每次出入境各要14天隔離，一來一往就有將近一個月在隔離無法動彈，耗掉許多金錢和時間成本。今年的問題則更雪上加霜，是政府準備的防疫 旅館數量嚴重不足，許多民眾即使想要返台過年團聚，卻因訂不到防疫旅館而被拒於國門之外。這種「有家歸不得」的焦慮，分明咎在政府，結果卻是旅外國民要受到除籍的懲罰，這公平嗎？

連蘇貞昌都承認，因疫情無法返台「不可歸責」於民眾，政府會請相關部門研議出解決辦法。但這個「相關部門」，卻是一向與他意見相左的內政部長徐國勇，兩周過去了，徐國勇的答覆是「沒有裁量的餘地」，除非修《戶籍法》，兩年沒入境就會被除籍。

事實上，這些有家歸不得的旅外民眾，真正在意的除籍後果，未必只是健保或勞保年金之給付，而是他們「參政權」的喪失。一旦被強制移除戶籍而無法及時恢復，這些民眾即無法行使投票 權，包括縣市長選舉乃至公民投票的權利都喪失。從民進黨的角度看，這或許正是徐國勇不留情面堅持要執行兩年除籍規定的原因所在。尤其，數量龐大的旅居大陸工作之台商台幹，在蔡政府眼中，可能均被視為非綠色陣營的支持者。因此，極力防堵只是剛好而已，就算可能「錯殺」也在所不惜。